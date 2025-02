Google met également un terme à sa politique de diversité

Google a mis un terme à ses objectifs de diversité dans le recrutement de son personnel, rapporte mercredi le quotidien américain The Wall Street Journal, sur la base d’un courriel interne qu’il a pu consulter.

Outre la suppression de ses objectifs de recrutement, Google a également décidé de revoir plusieurs programmes liés à la diversité, à l’égalité et l’inclusivité. Plusieurs autres entreprises de la tech aux Etats-Unis ont également décidé de revenir sur leur politique de diversité, en particulier depuis l’élection de Donald Trump à la présidence du pays. Ainsi Meta, maison-mère de Facebook, et Amazon ont déjà abandonné certaines initiatives visant à promouvoir la diversité.

Meta a informé ses employés le mois dernier qu’ils n’étaient plus obligés de sélectionner pour un entretien des candidats issus de groupes sous-représentés pour les postes vacants. Ils ne sont également plus tenus d’opter pour des fournisseurs ‘diversifiés’. Amazon de son côté a informé son personnel que l’entreprise ‘supprimait progressivement des programmes et matériels obsolètes’.

Programmes démantelés

D’autres grosses entreprises étasuniennes étaient déjà revenues sur leurs programmes diversité comme la chaîne de fast-food McDonald’s et la chaîne de supermarchés Walmart. Les programmes de diversité sont également démantelés au sein de l’administration américaine. Celle-ci a ordonné aux agences et ministères gouvernementaux d’abandonner les initiatives dans ce domaine.

Après son investiture, Donald Trump a pris une série de décrets visant à mettre fin aux programmes de diversité, qui tentaient d’améliorer les opportunités données aux femmes, aux minorités ethniques, aux personnes LGBTQ+ et autres groupes minorisés