Stéphane Lefebvre devient le nouveau CEO de ZORGI, une filiale de NRB

Stéphane Lefebvre sera le nouveau Chief Executive Officer de ZORGI, une filiale du groupe NRB depuis 2011.

Il y succèdera à Stéphane Moray, qui assume pour l’instant la fonction de CEO ad intérim et qui continuera de l’assumer jusqu’à ce que Stéphane Lefebvre prenne officiellement le relais en septembre. Ensuite, Moray reprendra son rôle de CFO à plein temps.

Stéphane Lefebvre.

Stéphane Lefebvre a décroché un Master in Political Sciences & Public Administration à l’université de Liège, où il a travaillé aussi comme assistant. Il a rapidement progressé vers des fonctions gouvernementales à responsabilité. Sa carrière professionnelle a débuté en 2003, lorsqu’il est devenu directeur au cabinet du vice-premier ministre et ministre de finances de l’époque, Didier Reynders. Après six années d’activités en politique, il a rejoint la Loterie Nationale en tant que Chief Operations Officer. En 2017, il opta pour les soins de santé: d’abord comme CEO du CHR Verviers East Belgium, puis comme membre du conseil d’administration de Santhea, la fédération des employeurs des institutions de soins wallonnes et bruxelloises, ainsi que de l’Association Belge des Directeurs d’Hôpitaux (ABDH).

Le président du conseil d’administration de ZORGI est André Vanden Camp, qui, depuis cette année, est aussi Managing Director du groupe NRB.