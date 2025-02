Voici les lauréates de She Goes ICT 2025

Le jeudi 6 février, Data News à organisé à Kattebroek (Dilbeek) la 17ème édition de She Goes ICT. Cet événement annuel couronne des femmes qui se sont distinguées dans le secteur ICT. Trois lauréates se sont vu décerner une prestigieuse récompense.

Les lauréates ont été choisies par les lecteurs de Data News d’une part et par un jury professionnel se composant d’ex-gagnantes et de personnalités IT d’autre part. Pour cette 17ème édition, trois récompenses ont été attribuées:



• Evelien Vanhooren (partner chez delaware) peut se prévaloir du titre de Leading ICT Lady of the Year.

• Sophie Traen (front end tribe lead chez AE) a été élue Rising Tech Star of the Year.

• Annlore Defossez (corporate social responsability officer chez Capgemini) est l’Inclusive Tech Champion of the Year.

Leading ICT Lady of the Year: Evelien Vanhooren

La Leading ICT Lady of the Year est une femme qui excelle par son leadership au sein du vaste secteur technologique. Evelien Vanhooren (delaware) a réussi à convaincre le jury par une description toute personnelle de la manière dont elle, pourtant une non-spécialiste technologique, a déjà accompli une jolie carrière de plus de 20 ans dans l’IT.



Evelien Vanhooren: ‘Ce titre me motive aussi à poursuivre ce que je tente de faire depuis toutes ces années: inspirer et soutenir d’autres, surtout des femmes qui doutent à concrétiser leurs ambitions.’

Evelien Vanhooren © Debby Termonia

Rising Tech Star of the Year: Sophie Traen

La Rising Tech Star of the Year est un modèle à suivre pour les jeunes femmes qui ambitionnent une carrière dans l’ICT. Avec Sophie Traen (AE), le jury a choisi une véritable ‘techie’: Traen est quelqu’un qui, en tant que développeuse et software architect, a mérité ses galons, tout en prenant le temps en qualité de ‘tribe lead’ de coacher ses collègues et de les guider vers les mentors et compétences requises.



Sophie Traen: ‘J’aime construire de ‘belles’ choses. Comme des logiciels de qualité, des communautés généreuses ou un monde meilleur.’

Sophie Traen © Debby Termonia

Inclusive Tech Champion of the Year: Annlore Defossez

Une nouveauté depuis l’année dernière: la catégorie Inclusive Tech Champion of the Year, par laquelle Data News recherche explicitement quelqu’un en Belgique qui promotionne surtout la diversité et l’inclusion dans le secteur technologique. Cette récompense a été remise à Annlore Defossez (corporate responsibility manager chez Capgemini).



Annlore Defossez: ‘Nous avons besoin d’une approche holistique de la diversité, car dans un monde intersectoriel nous ne pouvons pas uniquement nous limiter au genre. Promouvoir une seule minorité ne suffit pas.’

Annlore Defossez © Debby Termonia

‘Au-delà de la stigmatisation’

Kristof Van der Stadt, président du jury et rédacteur en chef de Data News: ‘De l’autre côté de l’océan, le président américain met la pression sur les entreprises pour qu’elles renoncent à des initiatives en matière de diversité, égalité et inclusion. J’ose espérer que la plupart ne céderont pas. Des initiatives comme She Goes ICT sont nécessaires pour briser les stigmatisations au moyen de modèles à suivre. Grâce à notre récompense Inclusive Tech Champion of the Year lancée l’année dernière, nous entendons aller plus loin encore et accorder une attention supplémentaire au besoin de diversité et d’inclusion dans le secteur ICT.’