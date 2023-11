She Goes ICT: Votez sans tarder!

En 2024, nous mettrons une fois encore à l’honneur des modèles à suivre dans l’ICT et la technologie. Vous pouvez désormais voter pour savoir qui, selon vous, sera la Leading ICT Lady, la Rising Tech Star et l’Inclusive Tech Champion of the Year.

Pour la seizième édition de She Goes ICT, la rédaction de Data News et les membres du jury ont revu les catégories et les critères. Huit jeunes femmes ICT inspirantes auront l’opportunité de remporter le titre de Rising Tech Star of the Year, et cinq femmes pourront, elles, devenir Leading ICT Lady of the Year. La catégorie Inclusive Tech Champion of the Year est toute nouvelle. Elle permettra à Data News de rechercher explicitement quelqu’un (de genre masculin, féminin ou x) qui promeut avant tout la diversité et l’inclusion dans le secteur technologique. Cinq candidats y ont été retenus.

Au total, parmi tous les envois, pas moins de 18 candidats ont été nominés, tous d’excellents modèles à suivre en ICT et technologie. Nous comptons également sur vous pour déterminer qui passera au tour suivant et aura la chance de se défendre devant notre jury professionnel et indépendant. Dès aujourd’hui, vous pouvez voter via www.shegoesict.be, où nous vous présenterons les 18 candidats. Lisez ici les critères précis par catégorie. Vous avez jusqu’au 7 janvier pour voter.

Les noms des lauréats seront annoncés lors de l’événement She Goes ICT, qui aura lieu le 14 mars 2024 à Flagey Bruxelles. Vous aimeriez être présent, découvrir qui seront les successeurs de Valérie Tanghe et Nabila Farhat, et vous mêler à une communauté exclusive? Inscrivez-vous dans ce cas via www.shegoesict.be. N’attendez pas trop longtemps, car les places sont comptées. Un avantage appréciable est que vous pouvez toujours bénéficier d’un tarif Early Bird avantageux jusqu’au 15 janvier.

Leading ICT Lady of the Year

Voici les cinq nominées:

Ine Segers (Director Cyber Trust Belgium, Devoteam)

Karen De Sousa Pesse (Senior Executive, Salesforce Belgium)

Laila Deeb (Software Engineering Manager, Esko)

Myriam Broeders (Chief Technology Officer, Microsoft Belux)

Sophie Libouton (Manager Governance & Methods, STIB-MIVB)

Rising Tech Star of the Year

Voici les huit nominées:

Aurélie Salsarulo Thomas (Digital Factory Product Owner Marketing Services & Community Team Lead, Ontex)

Charlotte Boel (Business Application Consultant, Animalcare Group

Eline Maris (Business Development Manager AI Solutions, Cegeka)

Gitte Bluekens (Scrum Master, KBC)

Izabella Zschaber Sampaio (Product Owner Smart Factory, Atlas Copco)

Marta Tomaselli (Manager Technology & Digital Risk Quality & Compliance, Deloitte)

Roxane Van Overloop (Software Tester, Delaware)

Shanna Cloet (IT Manager, Fost Plus)

Inclusive Tech Champion of the Year

Voici les cinq nominés: