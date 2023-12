Un nouveau CEO pour le gestionnaire de centres de données KevlinX

Eric Boonstra est le nouveau directeur de l’organisation KevlinX.

Le créateur de centres de données KevlinX, ayant des filiales à Bruxelles et à Amsterdam, a nommé Eric Boonstra au poste de nouveau CEO. Boonstra est un vétéran dans le secteur des centres de données. Précédemment, il fut CEO de l’entreprise néerlandaise de centres de données EvoSwitch, laquelle fut ensuite rachetée par la firme américaine Iron Mountain, où Boonstra travailla comme VP & general manager EMEA.

Et le voici à présent à la tête de KevlinX. Le gestionnaire de centres de données d’origine néerlandaise a plus tôt cette année levé des fonds auprès de Macquarie Capital et les utilisera pour construire un vaste centre de données à Bruxelles. C’est Boonstra qui devrait mener cette expansion à bonne fin.