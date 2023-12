Tim Pfealzer devient general manager et SVP Veeam EMEA

Veeam Software, un acteur dans la protection des données et la restauration de rançongiciels, a nommé Tim Pfaelzer au poste de directeur général et Senior Vice President EMEA. À ce titre, Pfaelzer sera responsable des activités commerciales dans tous les segments et marchés de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Tim Pfaelzer travaille chez Veeam depuis juillet 2021, en tant que Vice President Enterprise EMEA. Il possède plus de vingt ans d’expérience dans le secteur IT, incluant des postes de haute direction chez Dell Technologies et diverses fonctions chez Adobe, Autodesk et Salesforce.

‘À une époque où le succès de chaque organisation dépend de la disponibilité de données commerciales cruciales, il est essentiel qu’elles puissent se remettre rapidement d’une panne ou d’une perte de données’, explique Pfaelzer. ‘Nous aidons nos clients de la zone EMEA à maintenir le bon fonctionnement de leur organisation en leur offrant les capacités les plus complètes de protection des données et de restauration des rançongiciels.’

En collaboration avec Dutch IT Channel.