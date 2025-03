Izabella Molnar opte pour un poste de CIO chez Group Jansen

Après être restée pas moins de 25 ans dans le secteur financier, Izabella Molnar choisit un emploi dans une entreprise de construction. L’ex-CDTO d’Ethias est aujourd’hui en effet CIO chez Group Jansen.

Depuis le 3 février pour être précis, Izabella Molnar est la nouvelle Chief Information Officer de Group Jansen. Jansen est l’une des entreprises de construction les plus en vue dans notre pays, spécialisée dans l’aménagement intérieur et les installations techniques. C’est là un sacré changement de carrière pour Izabella Molnar après 25 ans passés dans le monde de la finance chez Accenture, Capgemini et Gfi, entre autres, avant de devenir Chief Digital Transformation Officer chez Ethias en 2021.

Izabella Molnar

‘Jansen est une entreprise de construction très innovante et atypique’, déclare Molnar à Data News. ‘La rencontre avec la CEO, Nadia Jansen, s’est avérée directement très joviale. L’entreprise est également très inclusive. A l’exception du CFO, tous les autres membres du conseil d’administration sont des femmes’, précise Molnar. Group Jansen est l’une des plus grandes entreprises de construction, spécialisée dans l’aménagement d’intérieur dans un environnement B2B et assumant la responsabilité finale de A à Z. ‘Un véritable guichet unique dans le secteur de la construction et de l’intérieur, et nous savons tous à quel point cela peut faciliter les choses’, déclare Izabella Molnar. ‘Et tout cela avec des prises de décision courtes qui permettent vraiment de faire la différence. C’est ce qui m’a séduite’, conclut-elle pleine d’enthousiasme.