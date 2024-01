Frank Croket devient Chief Digital Officer chez bpost

Le 1er février prochain, Frank Croket prendra sa fonction de Chief Digital Officer (CDO) chez bpost. Ce nouveau poste remplacera celui de Chief Technology Officer (CTO).

James Edge est à ce jour CTO chez bpost. Or cette fonction va disparaître au sein de l’entreprise postale pour être remplacée à partir du 1er février par celle de CDO, qui sera donc assumée par Frank Croket. Ce dernier provient de l’agence de consultance Boston Consulting Group, où il était Managing Director & Partner de l’Energy and Technology Advantage Practice de BCG. James Edge restera à bord en tant que CEO crossborder global ad interim, en charge tant de l’Amérique du Nord que de l’Eurasie.

Une expérience internationale précédente en transformations

‘Frank Croket dispose d’une expérience internationale particulièrement grande sur le plan de la consultance, des fonctions CIO et CTO de direction. Il a réalisé également de vastes transformations d’entreprise et a été actif dans des firmes telles qu’Accenture, Xylos et Nokia’, indique bpost dans un communiqué de presse. Il sera chargé d’élever la transformation numérique chez bpost ‘à un niveau supérieur’.

Frank Croket. © BCG

Le CEO de bpost, Chris Peeters, déclare à ce propos: ‘Avec Frank, je suis persuadé d’avoir trouvé la personne qu’il fallait pour atteindre le prochain niveau de notre transformations numérique. Sa mission comprendra la gestion des données, la transformation numérique et les opérations IT.’

Chris Peeters effectue par ailleurs d’autres changements au sein de son équipe dirigeante. C’est ainsi que Philippe Dartienne redevient directeur financier du groupe. Koen Aelterman, qui était lui-même directeur financier ad intérim au niveau du groupe, devient à son tour directeur financier des activités belges. De plus, une procédure de recrutement d’un Chief Commercial Officer, également un nouveau poste au sein de l’entreprise, a également été lancée.