Changement de CIO chez CBC

En date du 1er mars, Kris Vervaet prendra en charge la fonction de CIO chez CBC. Il succèdera à Isabel Van Mele, qui assumera un poste international au sein de CBC.

Après avoir été pendant quatre ans Chief Information Officer chez CBC, Isabel Van Mele devient à présent Chief Innovation, Digital Transformation and Business Performance Officer pour les marchés internationaux sur lesquels CBC est active. Il s’agit de la Slovaquie, de la Hongrie et de la Bulgarie. ‘Je vais donc m’orienter davantage vers le métier, vers le cœur même des processus bancaires’, explique Van Mele à Data News. Elle considère positivement les années écoulées. ‘Je voulais être un modèle IT à suivre pour de nombreux collègues, tout en faisant preuve d’une grande empathie. J’ai vraiment apprécié chaque moment’, ajoute-t-elle.

Pour sa part, Kris Vervaet a débuté il y a une dizaine de mois sa carrière chez CBC en tant que Senior General Manager Group Organization & Operations et occupera à partir du 1er mars le rôle de CIO. ‘Je suis enthousiaste à l’idée de diriger une équipe de plus de 3.500 collègues aussi passionnés que talentueux et d’accélérer encore, conjointement avec nos business partners, notre transformation numérique’, précise Vervaet sur LinkedIn.

Kris Vervaet © DN/WEB

Kris Vervaet a entamé sa carrière au sein de l’ex-Belgacom et occupa ensuite plusieurs postes chez Proximus. En 2012, il quitta les télécommunications pour rejoindre le domaine de l’énergie et passa chez EDF Luminus en qualité de Chief Commercial Officer. Six années plus tard, il changea à nouveau de secteur en optant pour Medialaan, avant d’aboutir chez DPG Media où il fut Chief Digital Officer et CEO. Avec KBC, Vervaet change par conséquent une fois encore de secteur, tout en revenant néanmoins vers l’IT.