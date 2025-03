Caroline Van Cleemput est chargée d’étendre Snowflake dans notre pays

Le spécialiste du stockage dans le cloud Snowflake a nommé Caroline Van Cleemput au poste de directrice régionale du Benelux.

Si vous ne connaissez pas bien Snowflake, sachez que les solutions que cet éditeur de logiciels propose, reposent sur une plateforme d’entreposage de données basée sur le cloud. Cela a pour but de permettre aux entreprises de stocker, traiter et analyser de grandes quantités de données. Vous l’avez déjà deviné: l’IA est l’un des fers de lance pour y parvenir de manière efficiente.

Caroline Van Cleemput en assumera désormais la responsabilité finale pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L’une de ses missions explicites sera de développer une équipe locale en Belgique et au Grand-Duché pour ainsi stimuler les ventes de Snowflake dans les deux pays.

Van Cleemput peut s’enorgueillir d’avoir acquis une longue expérience dans la vente et d’avoir assumé des responsabilités finales chez différents fournisseurs ICT dans notre pays. Dans sa précédente fonction, elle fut pendant quatre ans active chez Salesforce en qualité de regional vice president. Avant cela, elle fut durant plus de 8 ans la country manager belge de la firme de cybersécurité Check Point Software. Précédemment encore, elle occupa pendant quasiment 7 ans le poste de sales manager au sein d’une autre firme de sécurité, Trend Micro. Le canal de distribution est en fait là où elle débuta sa carrière: chez Azlan, puis chez Westcon.

Snowflake a été fondée à San Mateo (Californie) et a entre-temps établi son siège à Bozeman (Montana). La firme de données américaine occupe plus de 7.000 personnes et est cotée au New York Stock Exchange. Depuis sa création en 2012, l’entreprise a évolué jusqu’à être valorisée à plus de 51 milliards de dollars.