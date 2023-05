Bjorn Van Reet quitte Kinepolis pour rejoindre Fednot

Au bout de 7 ans, Bjorn Van Reet délaisse Kinepolis pour devenir CIO chez Fednot.

Fednot est la fédération belge des notaires. ‘J’aurai la double tâche de soutenir les études notariales et de piloter divers projets ciblant directement les clients finaux. C’est cette combinaison qui m’a séduit’, explique Bjorn Van Reet. ‘Il s’agit d’un véritable trajet de numérisation, comme j’ai aussi pu l’accomplir chez Kinepolis. ‘Je trouverai chez Fednot une puissante équipe et une vision claire dont je vais faire grand cas’, ajoute-t-il.

Il n’est toutefois pas encore entièrement parti. Il entend en effet terminer en beauté les mois à venir et mener à bien sa mission de recherche d’un successeur. C’est le 1er septembre que Bjorn Van Reet prendra officiellement sa fonction chez Fednot. ‘J’ai passé sept belles années chez Kinepolis, mais il est à présent temps de passer à autre chose’, explique Van Reet qui fut élu CIO of the Year en 2017 par Data News.

Avant d’être actif chez Kinepolis, il débuta sa carrière chez Adecco Group, où il commença comme system manager, avant de grimper plusieurs fois dans la hiérarchie jusqu’à occuper finalement le poste de CIO et de devenir membre du conseil d’administration. Il y fut également nommé managing director de la filiale Modis Belgium. Bjorn Van Reet travailla aussi pour Inventive Designers, Cronos et Uptime Group.