Arcadiz Telecom nomme Marcel Lücht au poste de directeur des opérations

Arcadiz Telecom, spécialisée dans les solutions de connectivité au Benelux, a nommé Marcel Lücht au poste de nouveau directeur des opérations.

Lücht a débuté sa carrière chez KPN et possède plus de vingt ans d’expérience internationale. Cet expert en télécommunications vient d’Eurofiber, où il a été actif en tant que Manager Solutions. Il a également travaillé pendant six ans chez Proximus comme Manager Complex Bids.

‘La nomination de Marcel Lücht est une réponse stratégique aux besoins changeants de nos clients’, déclare Kris Warreyn, CEO d’Arcadiz Telecom. ‘Nous observons la tendance actuelle du marché, où les entreprises cherchent à optimiser leurs fonctions opérationnelles. L’expérience de Marcel sera pour nous d’une valeur inestimable.’