Telles sont les 30 plus grandes sociétés ICT du pays

Les opérateurs télécoms et les distributeurs continuent à dominer le classement des plus grandes sociétés ICT de Belgique. Voilà ce qui ressort de la dernière édition du Trends Top ICT.

Vous le trouverez associé à ce numéro de Data News (03/2023): le nouveau Trends Top ICT qui propose notamment le classement des plus grandes sociétés ICT belges basé sur les données collectées par Trends Business Information. Cette année également, le top 30 ne présente guère de grands bouleversements. Proximus continue à dominer largement ce classement avec un chiffre d’affaires de 3,75 milliards € pour son exercice 2021, l’année sur laquelle porte l’ensemble des chiffres. Soit de l’ordre de 29,5 millions € de baisse par rapport à l’année précédente. BICS, la division ‘carrier’ de Proximus, se classe en 6e position avec un peu moins de 1 milliard €. Il s’agit là toutefois d’une hausse du chiffre d’affaires de 36 millions €. Les autres acteurs télécoms du pays se retrouvent également dans le haut du classement. C’est ainsi que Telenet se hisse à la 3e place, entre le distributeur Avnet Europe et TD Synnex Belgium, tandis qu’Orange Belgium complète le top 5.

© Data News/TBI

Les chiffres ont trait à l’exercice comptable 2021 dominé par le coronavirus et les chamboulements de la vie privée et professionnelle des Belges. L’impact du Covid transparait d’ailleurs dans certains résultats. Ainsi, ALSO Belgium – revendeur de matériel ICT – a vu son chiffre d’affaires augmenter de 89,5 millions €, ce qui lui permet de rejoindre pour la première fois le top 30. Mais d’autres entreprises spécialisées dans le poste de travail – à domicile, au bureau ou hybride – se sont bien comportées. Ainsi, HP Belgium et Dell Technologies grimpent chacune de 5 places dans le top 30. Autre entreprise à succès et fierté de la Belgique, Melexis Technologies. En effet, la hausse de la demande de puces lui a permis d’accroître son chiffre d’affaires qui augmente de 141 millions € et se retrouve dès lors dans le top 10 en 2021. Pourtant, il ne s’agit pas là de la plus force hausse du chiffre d’affaires, celle-ci étant l’apanage de Microsoft. Il est clair que la nouvelle orientation prise par Microsoft voici quelques années déjà – en direction du cloud et des services – est une autoroute qu’emprunte un nombre croissant d’entreprises. L’afflux de nouveaux clients Teams et d’abonnements à Office 365 – désormais Microsoft 365 – a été particulièrement important durant la période de crise et a incontestablement dopé les résultats. Un coup d’œil aux résultats de l’exercice 2022 montre que Microsoft grimpera certainement encore dans le classement pour atteindre un chiffre d’affaires de 861 millions €.