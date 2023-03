Samsung insère-t-elle une fausse lune dans vos photos?

La technologie ‘Space Zoom’ des tout nouveaux téléphones Samsung ‘simulerait’ des images de la lune, selon des rapports. La réalité est un peu plus nuancée.

Que fait le zoom extrême des nouveaux téléphones Galaxy haut de gamme de Samsung? La fonction ‘Space Zoom’ a été introduite en 2020 et propose un zoom 100x. Dans les publicités, Samsung vante souvent les qualités de cette fonction, capable entre autres de réaliser des images extrêmement belles de la lune, ce que ne peuvent pas faire la plupart des appareils photo de smartphones.

Mais comme les capteurs et autres objectifs ne peuvent pas faire grand-chose, un utilisateur du forum Reddit s’est demandé à quel point ces jolies images de la lune sont bien ‘réelles’. En guise d’expérience, il a lui-même pris une photo de la lune, qu’il a ensuite réduite à 170×170 pixels et retouchée avec un effet de ‘flou’. Il a mis le résultat sur un moniteur et en a fait une prise de vue avec son téléphone Galaxy. Et la photo qui en résulte, affiche davantage de détails qu’il n’y en avait dans l’‘original’.

AI

Que s’est-il donc passé? La réponse tient en deux mots: intelligence artificielle (AI). La recette secrète de nombreuses technologies photo réside ces dernières années dans l’apprentissage machine. Le logiciel doit traiter toute une série d’images et apprend ainsi à reconnaître si vous souhaitez prendre une photo de votre lunch, de votre chat ou d’un paysage. Il en résulte que l’appareil photo peut mieux tirer parti des sujets ciblés. Dans le cas qui nous occupe, il est clair que Samsung a analysé toute une série d’images de la lune, précisément parce que c’est un thème dont ne raffolent pas les smartphones, bien au contraire. Les capteurs et objectifs des appareils photo des smartphones voient rarement la lune de manière aussi détaillée que l’œil humain. Il convient donc d’apporter des retouches, afin d’améliorer le résultat obtenu.

Dans le cas présent, l’AI a reconnu la lune et l’a quelque peu améliorée, comme elle le ferait avec de ‘vraies’ images nocturnes. Est-ce de la simulation? Oui et non. Ce n’est certes pas une image fidèle de ce que le Redditor a photographié. En revanche, le principe n’est ici pas très différent d’une AI qui va accentuer les images zoomées en remplissant des parties floues de la photo. Mais la limite est clairement ténue. Samsung, de son côté, n’a apparemment jamais prétendu que le Space Zoom fonctionnait uniquement sur une base mécanique, et se contente d’indiquer que l’AI est utilisée.