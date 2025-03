Volumez redéfinit l’infrastructure de l’IA

Alors que les entreprises investissent de plus en plus dans l’IA générative, leurs projets se heurtent souvent à un obstacle inattendu : une infrastructure inefficace. Volumez veut résoudre ce problème grâce à une nouvelle approche du stockage dans le cloud et de la gestion des données.

Deux ans après son arrivée sur le marché, Volumez présente une solution qui maximise l’efficacité des GPU et automatise les pipelines de données AI/ML. L’entreprise se profile ainsi comme un pionnier dans le domaine de l’infrastructure de données as-a-Service (DIaaS). Dans le cadre de son IT Press Tour, Data News a fait le point sur les progrès enregistrés par Volumez dans les bureaux californiens de Samsung à Mountain View – Samsung Venture Investment est l’une des entreprises qui croient en Volumez.

Volumez constate que l’IA est rapidement devenue une pierre angulaire de presque toutes les stratégies modernes. L’IA générative, par exemple, est en plein boom. Alors que seulement 5% des entreprises l’utilisaient en 2023, IDC révèle qu’elles seront 80% à le faire en 2026. Mais il reste un défi à relever : selon Forbes, seuls 10% des projets d’IA parviennent aujourd’hui à la phase de production. La raison ? Des infrastructures inefficaces. Les entreprises se heurtent à des goulets d’étranglement au niveau des I/O, des GPU sous-exploitées, des coûts élevés et des workflows fragmentés qui ralentissent l’innovation.

As-a-Service

L’infrastructure de données as-a-Service peut offrir une solution, affirme-t-on chez Volumez. « En réalisant une analyse fine des composants cloud utilisés et en établissant un catalogue IaaS dynamique, nous équilibrons le stockage sur ordinateur et le réseau en fonction du nombre d’opérations I/O par seconde (IOPS) », explique John Blumenthal, Chief Product & Business Officer.

« Si vous n’utilisez votre GPU qu’à 50%, vous la payez en fait deux fois trop cher »

L’entreprise propose cette solution via une architecture sans contrôleur qui garantit une latence extrêmement faible. « Aucun maillon supplémentaire, aucun obstacle », affirme-t-elle. Lors d’un test de performance interne, Volumez s’est avérée plus rapide et moins chère que la concurrence. « Purement sur la base du prix au débit, l’écart atteint jusqu’à 202% par rapport à d’autres solutions », affirme John Blumenthal. Et ce qui est au moins aussi important : la gestion se fait exclusivement par le biais d’une Infrastructure-as-a-Code. « Les entreprises conservent ainsi un contrôle total sur leur infrastructure sans avoir à gérer elles-mêmes des configurations complexes. »

Optimiser l’exploitation de la puissance de calcul disponible

Cette efficacité revêt une importance essentielle pour l’entraînement des modèles d’IA, dans lequel les GPU inutilisés constituent souvent une difficulté majeure. Volumez prétend résoudre totalement ce problème. « C’est ce qui fait la différence », affirme le Dr. Eli David, chercheur en IA et expert en optimisation des GPU à l’Université Bar-Ilan (Israël). « Si vous n’utilisez votre GPU qu’à 50%, vous la payez en fait deux fois trop cher. »

À ce propos, Eli David tempère l’agitation générée autour de Deepseek au moment où l’IT Press Tour visitait Volumez. « Cela montre surtout à quel point nous devons encore optimiser et accélérer les modèles d’IA. » Il esquisse un avenir où les LLM n’auront plus besoin de l’infrastructure lourde d’aujourd’hui. « Quand des systèmes avaient besoin de 16.000 CPU pour reconnaître un chat sur une photo, cela semblait impressionnant. Mais la vitesse d’entraînement des modèles ne va faire qu’augmenter. »

Continuer à construire

Volumez reste vague quant aux entreprises qui travaillent déjà avec le DIaaS. Fujitsu Research of Europe, une branche R&D du fabricant japonais d’électronique, étudie comment la solution de Volumez peut rendre son infrastructure plus efficace. Volumez a entre-temps levé de nouveaux capitaux afin de poursuivre le développement de sa technologie. Le compteur affiche aujourd’hui à 40 millions de dollars.