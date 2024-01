Les entreprises dépenseront cette année 6,8 pour cent de plus dans l’IT

Au niveau mondial, les entreprises et autres organisations investiront cette année quelque 5 billions de dollars dans l’IT. C’est 6,8 pour cent de plus que l’année dernière, comme l’a déterminé le cabinet d’analystes Gartner.

A première vue, il s’agit là d’une excellente nouvelle pour l’ensemble du secteur IT, mais il convient néanmoins de mentionner ici une petite observation. La croissance prévue de 6,8 pour cent par rapport à 2023 représente en effet une légère correction par rapport aux 8 pour cent évoqués par Gartner le trimestre dernier. Le segment des services IT progresserait cependant de 9 pour cent, une hausse qui, selon les analystes, représenterait pour la première fois le principal poste de dépenses pour les services de communication (+2,3 pour cent) – depuis très longtemps déjà l’incontesté numéro 1 – et les logiciels. Cette année, le segment des logiciels croîtra le plus en terme de pourcentage avec quasiment 13 pour cent. Les systèmes de centres de données et les appareils devraient, eux, connaître des hausses respectives de 7,5 et de 4,6 pour cent.

‘L’impact de Gen AI sur les dépenses sera plutôt limitée’

Le fait que les services IT deviennent au niveau mondial le principal poste de dépenses, est dû, selon les analystes de Gartner, aux investissements consentis par les entreprises et organisations dans l’amélioration de l’efficience organisationnelle et dans l’optimalisation des projets existants. C’est crucial en cette période d’insécurité économique majeure. Il est tentant de penser que cela sera un effet de la percée de l’IA générative, mais tel ne semble pas être le cas.

John-David Lovelock, analyste chez Gartner: ‘L’IA générative va fortement changer, mais cela n’impactera pas significativement les dépenses IT, du moins pas à court terme. Dans ce sens, Gen AI est nettement comparable à d’autres grandes tendances antérieures, telles que l’internet des objets (IoT) ou la chaîne de blocs (‘blockchain’).’ Toujours selon Lovelock ‘2024 sera l’année, durant laquelle les organisations investiront réellement dans un planning d’utilisation de l’IA générative. Mais cette année, les dépenses IT seront quand même surtout conditionnées par des éléments plus traditionnels comme la rentabilité et le travail.’



‘Change fatigue’

‘On observe aussi une change fatigue récurrente’, ajoute Lovelock: un terme utilisé par Gartner en référence à des vagues successives de changements qui mettent la pression sur les décideurs IT. Dans une mesure telle qu’elles constituent en quelque sorte un frein aux dépenses IT supplémentaires. L’année dernière, cet effet a fait en sorte que la hausse globale des dépenses IT n’a été ‘que’ de 3,3 pour cent. En 2024, l’effet va quelque peu s’estomper, mais Gartner estime néanmoins que cette ‘fatigue des changements’ ne va pas disparaître complètement. Cela se traduira par le fait que les CIO hésiteront par exemple plus longtemps avant de signer de nouveaux contrats. Ou qu’ils ne s’engageront pas directement dans des initiatives et projets à long terme. Ou qu’ils tergiverseront à prendre des risques avec un nouveau partenaire technologique.