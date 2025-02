Le cloud public en Belgique: quand l’euphorie fait place au réalisme

La croissance explosive du cloud public semble être terminée. Après des années d’enthousiasme débridé, la satisfaction des entreprises belges à l’égard des fournisseurs de clouds publics diminue.

L’euphorie autour des avantages et des coûts du cloud public – pensez en particulier à Google, Microsoft (Azure) et Amazon Web Services – laisse place à une vision plus réaliste des possibilités et des limites de l’informatique dans le nuage. Voilà ce qui ressort de la dernière étude de Whitelane sur l’IT-sourcing en Belgique que Data News aborde en exclusivité aujourd’hui.

L’étude, qui a été présentée aux clients jeudi, montre que la satisfaction à l’égard des fournisseurs de clouds publics est en recul. ‘Nous constatons vraiment que les gens sont un peu moins satisfaits de ces fournisseurs de clouds publics et que la croissance ralentit’, déclare Jef Loos de Whitelane. La principale raison de cette baisse de satisfaction est le coût. ‘Les clients voient et se rendent compte que le cloud public n’est pas gratuit et que les factures des services de clouds publics sont souvent plus élevées que prévu’, apprend-on.

Les factures des services de clouds publics sont souvent plus élevées que prévu

Mais Loos distingue une autre raison importante: la perte d’évolutivité comme argument. ‘Cette flexibilité a longtemps été l’argument de vente du cloud public, mais dans la pratique, elle s’avère moins évidente que prévu. Regardez Microsoft, par exemple. Si vous voulez un bon prix pour les services de clouds publics, vous devez vous engager immédiatement sur un gros volume. L’argument de l’évolutivité rapide et de la flexibilité disparaît ainsi rapidement’, explique Loos.

Microsoft reste dominante dans le cloud

L’étude indique également que Microsoft Azure reste le leader incontesté du marché belge des clouds publics. Un coup d’œil au graphique d’Infrastructure Cloud Platforms montre que 204 des 300 entreprises qui ont participé à l’étude ont déjà conclu un contrat avec Microsoft pour des services cloud Azure. Amazon Web Services est également un acteur solide, mais doit se contenter de 92 des 300 entreprises. Oracle Cloud et Google Cloud Platform suivent à une distance considérable avec respectivement 26 et 29 clients. ‘Cela montre la domination de Microsoft dans le cloud, mais aussi que de plus en plus d’entreprises belges se tournent vers des solutions multicloud’, analyse Jef Loos.

Malgré la baisse de satisfaction et les coûts élevés, le cloud public reste une tendance importante sur le marché de l’informatique. Whitelane s’attend à ce que la croissance ralentisse davantage dans les années à venir. ‘Il ne s’agit pas d’un arrêt du cloud public’, explique Jef Loos. ‘Mais d’un net ralentissement.’

Plateformes cloud logicielles

Microsoft est également en tête du classement dans le segment des plates-formes cloud logicielles: en nombre de contrats – et en part de marché qui en découle – mais aussi en termes de satisfaction. Font bien à très bien: Workday – qui est à nouveau en hausse de 6 pour cent dans le score de satisfaction – et ServiceNow qui progresse de 4 pour cent pour occuper la 3e place. L’année dernière, Workday et ServiceNow se situaient juste en-dessous de la médiane en termes de satisfaction. Il y a de moins bonnes nouvelles pour SAP. Bien que SAP ait conclu 90 contrats cloud dans cette étude contre 110 pour Microsoft Dynamics, les clients évaluent toujours SAP en dessous de la moyenne. Même si le géant IT peut faire valoir une amélioration par rapport à l’année dernière. Quant à Oracle, elle fait pire encore en perdant 3 pour cent de satisfaction et en se retouvant en bas du classement.