Fabrix.ai: parée pour l’ère Agentic AI

Le secteur IT évolue à un rythme soutenu. Les systèmes basés sur des règles font place à une automatisation axée sur des résultats, soutenue par des agents d’IA. En changeant son appellation CloudFabrix en Fabrix.ai, l’entreprise américaine souligne qu’elle est totalement en accord avec cette transformation.

Data News a rencontré l’équipe de Fabrix.ai à Pleasanton, au cœur de la Silicon Valley, dans le cadre de l’IT Press Tour. Le message de l’entreprise fut de suite clair: Fabrix.ai se repositionne en tant que pionnier dans le monde de l’Agentic AI. ‘Avec Agentic AI, nous allons générer des entreprises fonctionnant de manière autonome’, explique le CTO Raju Penmetsa. ‘Il ne s’agit pas seulement d’un changement d’appellation, c’est aussi la réincarnation de notre entreprise et de notre plateforme. Nous combinons les données, l’automatisation et l’IA pour que des firmes fonctionnent de manière plus rapide et intelligente.’

Agentic AI: c’est quoi?

Ces dernières années, GenAI focalisa quasiment toute l’attention. Cette technologie a généré des assistants intelligents, capables de répondre aux question de façon autonome. Agentic AI va encore plus loin: elle effectue certes des tâches, mais elle prend aussi des décisions et entreprend des actions de manière autonome. On pourrait la comparer à une voiture roulant d’elle-meme, qui capte des données, les analyse, puis y associe des actions. Voilà qui montre combien Agentic AI se distingue fortement de solutions comme ChatGPT ou Copilot.

Raju Penmetsa, CTO de Fabrix.ai: ‘L’agent AI redessine l’avenir de la gestion IT.’ © DVD

Pour fournir une explication concrète, supposons qu’il y ait une latence, à savoir un retard dans un réseau. Un agent d’IA de Fabrix.ai pourrait alors automatiquement examiner quelles en sont les causes possibles, présenter des solutions et – après approbation de l’utilisateur – corriger les problèmes. ‘L’humain conserve à tout moment le contrôle, mais l’agent effectue le travail préliminaire à sa place’, explique Penmetsa. ‘Vous ne devez rien développer par vous-même. Sur base d’une simple instruction, vous créez en effet un agent qui analyse et résout le problème.’

La plateforme: trois couches, un tout!

Fabrix.ai introduit une plateforme à trois couches collaboratives. La couche de données (Data Fabric) intègre et transforme les données au moyen de plus de mille intégrations databot. La couche d’automatisation (Automation Fabric) génère des flux de travail orientés résultats et les associe à des outils comme Cisco, Red Hat Ansible et Terraform. La couche d’IA, enfin, constitue le cœur de la plateforme. Cette couche AI Fabric sert d’élément directeur entre les deux autres couches et gère les agents d’IA, y compris le contrôle de qualité et la sécurité.

Chaque couche est nécessaire pour en arriver aux solutions automatiques et orientées résultats. Penmetsa: ‘L’intégration des données et l’automatisation sont cruciales. Notre AI Fabric relie l’ensemble et permet de créer et de gérer les agents d’IA avec lesquels vous intégrez l’intelligence dans vos opérations.’ Fabrix.ai est utilisée notamment au sein d’une entreprise télécom. Alors que cette dernière recevait mensuellement jusqu’à deux millions d’alertes de 25 outils différents, Fabrix.ai a réussi à réduire ce nombre de… 98 pour cent.

Nouveau mode de travail

L’arrivée d’Agentic AI fait surgir la question de savoir si les entreprises en général disposent bien aujourd’hui des collaborateurs adéquats pour utiliser la nouvelle technologie. Doivent-elles rechercher de nouveaux profils ou recycler des collaborateurs existants? ‘Pas du tout’, selon Raju Penmetsa: ‘Il y a une pénurie de personnel IT qualifié, c’est une réalité. Ce que fait Fabrix.ai, c’est de permettre avec précision aux personnes d’exécuter davantage de tâches complexes’. Il s’agit là aussi de tâches pour lesquelles précédemment, un profil IT ‘supérieur’ était assez souvent exigé.

‘Cela accroît non seulement leur efficience, mais cela rend aussi leur travail plus intéressant’, affirme Penmetsa. Agentic AI redessine complètement la gestion IT. Le principal défi à relever ici n’est pas tant la technologie en elle-même, mais plutôt la façon d’apprendre à travailler avec elle. ‘Les entreprises doivent préparer leurs collaborateurs à ce nouveau mode de travail. Cela nécessite un changement de mentalité, mais les avantages sont énormes.’