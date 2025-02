Aquila Clouds: ‘Attention à l’explosion des coûts de l’informatique dématérialisée’

À l’instar des vrais nuages, « le cloud » soustrait également des choses à la vue. L’utilisation réelle du cloud par votre entreprise, par exemple. Et, un élément encore plus important, son coût. Les plateformes BillOps et FinOps d’Aquila Clouds ont pour vocation de détecter la consommation cachée et les coûts associés.

« Nous veillons à ce que chaque euro dépensé par nos clients dans le cloud soit de l’argent dépensé à bon escient », déclare Suchit Kaura, CEO et cofondateur d’Aquila Clouds. Data News a rencontré cet homme ainsi que Desmond Chan, Chief Product Officer (CPO) et cofondateur de la société, dans le cadre de l’IT Press Tour dans la Silicon Valley.

Gabegie dans le cloud

« Un cinquième des sommes dématérialisées est littéralement jeté par les fenêtres », lance Suchit Kaura pour rentrer dans le vif du sujet. « Prenons un exemple classique pour illustrer notre propos. Le scénario ? Un collaborateur quitte votre entreprise, mais les éléments qu’il avait déployés dans le cloud continuent de fonctionner et, malheureusement, vous n’en avez pas connaissance. »

De surcroît, ne comptez pas non plus sur l’assistance de votre fournisseur de services dématérialisés dans ce cas de figure, car ce n’est pas dans son intérêt de vous informer de dépenses inutiles. « Bien au contraire : il en tire des revenus », souligne Suchit Kaura. « Non seulement en vous facturant ces ressources inutilisées, mais aussi en impulsant des ventes supplémentaires. En effet, si vous payez pour une capacité que vous n’utilisez pas, un autre client paiera à nouveau pour utiliser cette même capacité. »

Le prix de la sécurité

Un autre problème actuel pour lequel les entreprises se tournent vers Aquila Clouds est celui des coûts de licence VMware. En effet, depuis l’acquisition de VMware par Broadcom, ils ont affiché une croissance à tout le moins remarquable. « Les entreprises souhaitent conserver la technologie VMware, mais de préférence sans payer trop cher. Compte tenu des prix trois à dix fois plus élevés, ils cherchent un moyen de contenir ces coûts qui explosent. »



‘Un cinquième des sommes dématérialisées est littéralement jeté par les fenêtres’

Parallèlement, il convient aussi de prendre en considération tous les éléments gravitant autour de la sécurité. « Tout problème de sécurité grave peut siphonner votre budget sans que vous vous en rendiez compte. Toute entreprise souhaite également maîtriser ces coûts. »

Sous l’impulsion de l’IA, les coûts du cloud montent en flèche

Le véritable point de départ du développement des plateformes de gestion d’Aquila Clouds a été l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle. Dans un premier temps, Aquila Clouds a guidé les entreprises dans le développement et le déploiement d’applications d’IA. « En automatisant ces processus, nous avons contribué à les rendre aussi rapides, sûrs et peu coûteux que possible. Mais si vous utilisez l’IA dans le cloud, les coûts explosent rapidement », poursuit Suchit Kaura. Aquila Clouds a alors décidé d’examiner également ce poste de dépenses.

« Aujourd’hui, les entreprises dépensent une fortune en processeurs graphiques », constate Desmond Chan. « Alors que leurs collaborateurs demandent de plus en plus de puissance de calcul, les entreprises ne savent souvent même pas si elles utilisent la capacité disponible à son plein potentiel. » C’est la raison pour laquelle la priorité d’Aquila Clouds est de fournir à ses clients les informations nécessaires sur l’utilisation existante et le prix de revient. Dès qu’elle dispose de cette information, la plateforme examine comment l’utilisateur peut utiliser cet argent à meilleur escient et réaliser des économies. La solution BillOps d’Aquila Clouds s’adresse donc principalement aux COO, tandis que la solution FinOps est plus adaptée aux besoins des CFO et CIO. « Nous ne vendons pas aux spécialistes en information, mais aux cadres de l’entreprise, là où le bât blesse », résume Desmond Chan.

Économisez jusqu’à 70 %

Il arrive souvent que les clients d’Aquila Clouds aient déjà développé eux-mêmes quelque chose dans Excel pour neutraliser ces points névralgiques. Mais dès que ceux-ci atteignent une certaine ampleur, ils doivent se rendre à l’évidence : le problème n’en est aussi que plus complexe. Une approche manuelle n’est alors plus suffisante pour maîtriser correctement la situation.

« Après une observation approfondie, nous formulons les recommandations nécessaires. Cela représente une économie moyenne de 10 à 15 % », conclut Desmond Chan. « Mais si une entreprise a été vraiment négligente et inattentive dans la mise en place de son environnement cloud, dans certains cas, les économies peuvent atteindre 70 %. »