Unifiedpost revend deux lignes de produits pour 7,2 millions d’euros

Unifiedpost Group se débarrasse de FitekIN et d’ONEA. C’est Baltcap qui rachète les deux plates-formes logicielles pour 7,2 millions d’euros.

Unifiedpost Group annonce un désinvestissement dans les produits logiciels autonomes FitekIN et ONEA. Unifiedpost entend ainsi mieux se focaliser sur le cœur de son offre en matière d’e-facturation et de paiements. ‘La décision de revendre FitekIN et ONEA a été prise au terme d’une évaluation approfondie de la gamme et des priorités stratégiques de l’entreprise’, déclare Hans Leybaert, CEO et fondateur d’Unifiedpost, par voie de communiqué. FitekIN est un produit qui a été développé par l’ex-Fitek Group, qui fut racheté en 2019 par Unifiedpost Group. Seul FitekIN est du reste revendu, puisque Fitek Group reste la propriété d’Unifiedpost.

65 collaborateurs également repris

L’année dernière, les produits FitekIN et ONEA ont généré conjointement une marge brute de 52 pour cent sur un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros. C’est Baltcap – un fond de capital-investissement établi dans les pays baltes et ex-actionnaire de Fitek – qui rachète les deux lignes de produits et débourse dans ce but 7,2 millions d’euros en tout. Cette transaction couvre la propriété intellectuelle, les contrats clients en cours pour les produits autonomes, ainsi qu’une partie des contrats et licences relatifs à FitekIN et à ONEA. L’opération prévoit aussi la reprise par Baltcap des 65 collaborateurs des équipes actives sur les lignes de produits. Unifiedpost Group et Baltcap espèrent finaliser la transaction d’ici le quatrième trimestre de cette année.