Orange Belgium compte un million de clients câblés

Orange Belgium constate une croissance de sa clientèle pour l’internet tant mobile que fixe. Mais l’entreprise ne versera pour autant pas non plus de dividende pour l’exercice 2024. Voilà ce qui ressort des résultats annuels de l’opérateur télécom.

Le nombre de clients a augmenté tant pour les connexions mobiles que fixes. A la fin de l’année dernière, Orange recensait 3.467.000 clients disposant d’un abonnement mobile, soit 4,4 pour cent de plus qu’il y a un an. Le nombre de clients câblés est passé, lui, de 987.000 à 1.021.000, soit une hausse de 3,5 pour cent. Orange dépasse ainsi le million de clients câblés, même si leur nombre progresse moins vite qu’il y a un an.

Chiffre d’affaires et bénéfice net

L’opérateur télécom a sous-performé l’année dernière. Son chiffre d’affaires pour 2024 s’élève à 1,99 milliard d’euros, soit 1,7 pour cent de plus qu’un an plus tôt. Les analystes s’attendaient en moyenne cependant à un chiffre d’affaires de 2,02 milliards d’euros. Le résultat net s’élève à 17,2 millions d’euros.

Le bénéfice ‘EBITDA’ fut également inférieur aux attentes. Il s’agit là du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, mais hors frais de location. Ce chiffre s’élève à 544,3 millions d’euros. C’est 10 pour cent de plus qu’il y a un an, mais moins que ce qu’attendaient les analystes, qui tablaient en moyenne sur 550,3 millions d’euros. Orange elle-même affirme que le résultat est meilleur que ce qu’elle avait prévu. Selon l’entreprise, la synergie suite à l’acquisition de VOO s’est avérée meilleure qu’attendu.

Les actionnaires n’ont reçu aucun dividende en 2023 et en 2024. Orange affirme qu’elle conserve des liquidités pour les besoins futurs en capitaux. L’année dernière, l’eCapex (capex hors frais de licence) s’est établi à 368 millions d’euros.

Orange Belgium signale en outre que la mise en œuvre du RAN partagé se déroule comme prévu. Il s’agit de Mwingz, la co-entreprise conclue avec Proximus pour un réseau de tours de transmission partagé. Elle évoque également le déploiement de son réseau FTTH (fibre optique) et affirme que des subventions lui permettront de moderniser son réseau HFC (coax), notamment dans les zones rurales.