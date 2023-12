OnePlus dévoile son nouveau smartphone haut de gamme

Le fabricant de smartphones OnePlus a dévoilé son nouveau modèle phare tant attendu, le OnePlus 12. L’appareil sera disponible début 2024.

Une photo ‘aguichante’, c’est tout ce qu’on a à se mettre sous la dent pour l’instant. Mais elle montre clairement que le OnePlus 12 dispose à nouveau d’un impressionnant îlot de caméras Hasselblad. Le système comprend le nouvel appareil photo principal LYT808 50MP développé en collaboration avec Sony – une primeur sur le marché, selon le fabricant. L’optique est complétée par un téléobjectif 3x OV64B 64MP et par un appareil ultra grand angle IMX581 de 48MP.

Ecran 2K

Sous le capot, on découvre un processeur Snapdragon 8 Gen3 Mobile Platform, qui devrait élever les performances globales. Le téléphone dispose d’un processeur Kryo 30 pour cent plus rapide et d’un GPU 25 pour cent plus performant.

L’écran de service est de type AMOLED Super Fluid 2K offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 4.500 nits. A souligner également la batterie de 5.400 mAh, qui se recharge très rapidement grâce au chargeur SUPERVOOC 100 W qui supporte également la recharge 50 W sans fil.

Le OnePlus 12 sera disponible dans le nouveau coloris Flowy Emerald (verdâtre). Son prix indicatif n’a pas encore été annoncé.