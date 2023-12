Les services télécoms en Belgique restent coûteux en comparaison avec ceux des pays voisins

Comparé à nos pays voisins, notre pays est généralement cher tant pour les services mobiles que pour les forfaits internet fixe et télécoms. Surtout pour les gros forfaits et les abonnements mobiles avec peu ou beaucoup de données, nous payons beaucoup plus en Belgique que dans les pays qui nous entourent. Voilà ce qui ressort clairement de la toute dernière étude comparative des prix internationaux réalisée par l’IBPT.

Le régulateur télécom belge a de nouveau comparé les prix des services destinés aux particuliers dans notre pays avec ceux de l’Allemagne, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Premier constat: pour les profils qui nécessitent mille minutes d’appel et un petit forfait data pouvant aller jusqu’à 5 Go par mois, le consommateur belge paie bien plus cher que ses voisins. Pour les besoins moyens (entre 20 et 70 Go), la Belgique maintient sa position intermédiaire et se situe parmi la moitié la moins chère des six pays pour certains profils d’utilisation. Toutefois, c’est en Belgique que les consommateurs qui souhaitent disposer de 100 Go ou plus, paient à nouveau le plus.

Le Royaume-Uni et la France sont nettement moins chers que la Belgique pour tous les profils mobiles examinés. L’écart le plus important se situe dans les besoins de 100 et 200 Go. Parmi ceux-ci, l’abonnement ‘le plus économique’ du marché belge est encore 28 euros par mois plus cher qu’en France.

Plus le forfait est important, plus notre pays est cher

En matière d’internet fixe, la Belgique se situe quelque peu dans la lignée du Luxembourg et de l’Allemagne, mais nous sommes toujours dans la moitié la plus chère du classement. Le seul profil où la Belgique obtient de bons résultats, est celui du forfait comprenant la téléphonie fixe, au moins trente chaînes de télévision et internet au modeste débit minimum de 50 Mbps, pour lequel Scarlet propose une offre à un prix compétitif.

Cependant, comme l’avait déjà montré l’étude de l’année dernière, notre pays devient sensiblement plus cher à mesure que les forfaits deviennent plus importants. C’est ainsi que la Belgique est de loin le pays le plus cher pour les populaires forfaits 4P incluant internet, télévision numérique, téléphonie mobile et fixe.

Le Royaume-Uni et la France sont également moins chers que la Belgique en termes d’internet fixe et de forfaits pour tous les profils examinés. La différence majeure réside dans le forfait 4P avec une vitesse de téléchargement de 200 Mbps. Un consommateur d’un tel profil paie 42 euros de plus par mois pour l’offre la moins chère du marché en Belgique qu’en France.

Pour 2024, l’IBPT espère un effet positif sur les tarifs grâce à l’arrivée du quatrième opérateur mobile DIGI. ‘Un éventuel lancement de forfaits avec internet fixe par DIGI pourrait conduire à une relance de la dynamique concurrentielle sur le marché fixe’, conclut le régulateur.