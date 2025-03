Le chiffre d’affaires des télécommunications belge en léger recul au quatrième trimestre 2024

Le marché belge des télécommunications a enregistré une légère baisse de 0,3 pour cent sur un an au quatrième trimestre 2024, avec un chiffre d’affaires total de plus d’1,8 milliard d’euros. Voilà ce qui ressort du rapport Belgian Total Communications Market 2024-Q4 de Telecompaper.

Bien que le haut débit et la télévision aient progressé dans notre pays, la baisse de l’inflation a eu un effet modérateur sur la hausse des prix et donc aussi sur les revenus des opérateurs. Les offres dites convergentes (incluant la téléphonie mobile, internet et éventuellement la TV) restent un fer de lance pour toutes les entreprises télécoms, tandis que l’impact de l’arrivée sur le marché du quatrième opérateur du pays, Digi, reste limité pour le moment, selon Telecompaper.

Le haut débit, principal moteur du chiffre d’affaires

Le haut débit et la télévision ont été les seuls segments à afficher une croissance au quatrième trimestre 2024. Les revenus mobiles ont diminué pour le troisième trimestre consécutif, en partie en raison des ajustements de prix précédant l’arrivée de Digi. Mais les effets de réduction persistants dans le cadre de la convergence fixe-mobile (FMC) ont également joué un rôle. Quant aux revenus de la téléphonie fixe, ils ont continué à régresser structurellement.

Malgré les hausses générales de prix, seul Proximus a réussi à augmenter son chiffre d’affaires sur une base annuelle. Telenet a vu ses revenus chuter de 2,1 pour cent, les augmentations de prix n’ayant pas réussi à compenser les pertes de clients.

Pour sa part, Orange a enregistré une légère baisse de son chiffre d’affaires de 0,4 pour cent, tout en maintenant une part de marché stable à près de 23 pour cent. Proximus reste leader avec une part de marché de 42,5 pour cent, suivi de Telenet avec 32,1 pour cent.