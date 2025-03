Le CEO de Proximus a gagné plus de 2,2 millions d’euros en 2024

Le directeur exécutif de Proximus Guillaume Boutin, qui quittera le groupe en mai prochain, a gagné l’an dernier un peu plus de 2,2 millions d’euros. C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’entreprise de télécommunications.

Guillaume Boutin a signé l’an dernier un nouveau contrat de six ans. Celui-ci a été assorti d’une augmentation de salaire et d’un bonus unique sous la forme d’actions. Le directeur exécutif a gagné près d’un million d’euros de plus qu’en 2023.

Vodafone

Ainsi, sa rémunération fixe s’est établie à un peu plus d’un million d’euros en 2024, contre 587.226 euros l’année précédente. Cette hausse est notamment due à une rémunération fixe accordée pour le poste de CEO de Proximus Global, l’antenne internationale du groupe créée fin 2024. La rémunération variable à court terme, liée à la réalisation d’une série d’objectifs, s’élève à 329.604 euros. La rémunération variable à long terme a légèrement augmenté sur un an, à 239.190 euros.

Guillaume Boutin bénéficie également, sur décision du conseil d’administration, d’une prime unique de 431.250 euros en actions. Celles-ci ne peuvent toutefois être monétisées qu’après un blocage de trois ans. Guillaume Boutin a annoncé début février son départ de Proximus à la mi-mai pour rejoindre le groupe britannique Vodafone. Un CEO ad interim sera désigné “dans un futur très proche”, avait annoncé le groupe de télécoms fin février.