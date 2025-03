‘La société-mère de Telenet veut racheter la totalité de la néerlandaise VodafoneZiggo’ 

Liberty Global, propriétaire de Telenet, négocie avec Vodafone pour racheter sa participation dans VodafoneZiggo, selon Bloomberg. Cela ouvrirait la porte à une fusion avec Telenet.

Selon des sources de l’agence de presse Bloomberg News, Liberty Global a clairement signifié à Vodafone son intérêt à racheter la participation de Vodafone dans la coentreprise. Depuis la fusion entre le câblo-opérateur Ziggo et l’opérateur mobile Vodafone en 2017, les deux entreprises détiennent cinquante pour cent des actions.

Selon Bloomberg, on ignore si Vodafone souhaite revendre. Cependant, certains spéculent qu’un tel rachat ouvrirait des opportunités de fusion entre VodafoneZiggo et Telenet. Les deux firmes appartiendraient alors à Liberty Global et disposeraient à la fois d’un réseau câblé fixe et d’un réseau mobile. Une telle fusion ouvrirait des perspectives de synergie.

Bloomberg fait référence aux déclarations de Mike Fries, CEO de Liberty Global, qui avait déclaré l’année dernière que la coentreprise avec Vodafone fonctionnait bien, mais que sept ans, c’était long. ‘Nous devons donc réfléchir à la direction que nous voulons prendre avec cette entreprise’, avait précisé Fries à l’époque.