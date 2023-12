Voici les termes technologiques les plus recherchés sur Google en 2023

En fin d’année, Google revient traditionnellement sur les recherches les plus tendances en Belgique au cours des douze mois précédents. La guerre entre Israël et le Hamas a dominé les résultats de recherche en 2023, mais il semble également y avoir eu un intérêt croissant pour l’intelligence artificielle (IA) et d’autres termes technologiques.

Lors de l’inventaire des recherches les plus populaires, Google examine les termes qui ont connu la plus forte augmentation par rapport à 2022. Dans la catégorie ‘actualité’, Israël a été le terme de recherche le plus tendance en 2023, suivi par Hamas, Gaza et Palestine.

Intelligence artificielle

Les recherches montrent également un intérêt croissant pour l’IA avec des questions telles que: ‘Comment l’IA fonctionne-t-elle?’ Dans la catégorie ‘technologies, applications et sites web’, les termes de recherche ChatGPT et Character.ai obtiennent également des scores élevés, aux côtés de VRT Max, de la plate-forme de commerce électronique chinoise Temu et de l’iPhone 15 d’Apple. Le top dix complet se présente comme suit:

1. ChatGPT

2. VRT Max

3. Temu

4. iPhone 15

5. Anime-Sama

6. Sporza Wielermanager

7. Character.AI

8. Kick

9. Snapchat Web

10. Score808