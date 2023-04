Telenet augmentera quelques vitesses internet le 24 avril

A partir du 24 avril, Telenet accroîtra les vitesses de trois de ses formules internet. C’est ainsi que la vitesse de téléchargement de l’abonnement One passera de 150 à 250 Mbps, alors que l’uploading atteindra bientôt les 20 Mbps (15 Mbps actuellement). Les abonnements professionnels Klik et Business Fibernet se verront boostés eux aussi.

La firme télécom a entre-temps déjà informé par courriel les clients des formules concernées à propos des gains de vitesse. Ces derniers interviendront automatiquement le lundi 24 avril et seront appliqués sans coût supplémentaire. Cela signifie qu’un abonnement One restera disponible à partir de 69,10 euros par mois pour l’internet et un abonnement GSM, et à partir de 90 euros par mois si le client veut aussi regarder la TV via Telenet.

Un modem plus rapide pourrait s’avérer nécessaire

En outre, les vitesses des formules professionnelles Klik et Business Fibernet seront elles aussi ajustées à partir du 24 avril. Telenet poussera la vitesse de téléchargement de ces abonnements de 300 à 500 Mbps. La vitesse d’upload, elle, ne changera pas et demeurera fixée à 30 Mbps.

Certains utilisateurs signalent avoir reçu un deuxième courriel de Telenet, leur annonçant que leur modem ‘ne pourrait malheureusement peut-être pas faire face aux nouvelle vitesses’. Le stock de nouveaux modems est toutefois épuisé actuellement. ‘Dès que nous recevrons de nouveaux modems, vous en serez averti’, peut-on lire dans le courriel.