Roularta va déployer un réseau privé 5G dans son imprimerie 

Dans les années à venir, Roularta Media Group déploiera un réseau 5G privé dans son imprimerie, en collaboration avec NTT Data. La firme souhaite ainsi moderniser ses installations d’impression et les préparer pour l’avenir.

Roularta, l’éditeur de Data News, Knack, Trends-Tendances, Le Vif, Flair et Libelle, entre autres, a pour ce déploiement signé un contrat pluriannuel avec NTT Data en vue de transformer l’imprimerie offset, la plus grande de Belgique, dans l’optique d’une impression numérique. Cela devrait permettre, entre autres, de travailler de manière plus moderne, en surveillant intelligemment les composants.

‘En libérant le potentiel de la 5G privée, des applications de périphérie et des informations basées sur les données, nous transformerons les activités de Roularta Media Group en une entreprise multimédia axée sur le numérique’, déclare Robin Joncheere, managing director de NTT Data Belgium.

La 5G privée a la même base technologique que la 5G, mais il s’agit d’un réseau qui fonctionne dans un environnement spécifique, comme une usine. Ce faisant, elle n’est accessible qu’aux appareils ou aux personnes se trouvant dans cette zone.

Cela permet de l’adapter plus facilement à des besoins et cas d’utilisation spécifiques, par exemple en permettant aux appareils de communiquer avec une très faible latence (temps de réponse), en faisant aussi en sorte que des machines ou véhicules fonctionnant automatiquement réagissent très étroitement les uns aux autres. Le wifi y convient moins et est davantage sujet à des interférences mineures du signal. La 5G publique, par contre, est plus soumise à la densité présente sur le réseau et offre moins d’options pour des usages professionnels/industriels spécifiques.

‘Notre industrie exige des activités d’impression continues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque temps d’arrêt représente un risque important, car les informations doivent être imprimées en quelques heures’, explique Luc Neysens, CIO de Roularta Media Group.

Push-to-talk

L’une des applications utilisées ici est la communication ‘push-to-talk’. Cela s’avérait difficile sur l’ancien réseau en raison des réflexions du signal dans l’environnement et des machines en mouvement, mais cela devrait fonctionner plus facilement avec la 5G privée.

Pour Roularta, cela concernera dans un premier temps l’imprimerie de Roulers, qui représente une surface de production de 40.000 mètres carrés. A l’avenir, le projet sera également étendu à d’autres installations belges et à ses succursales européennes en Allemagne et aux Pays-Bas.