Citymesh s’empare de PS:Radiocom

Citymesh rachète un spécialiste de solutions cruciales pour les missions et les entreprises. L’entreprise crée ainsi directement un nouveau département.

PS:Radiocom se concentre sur la communication liée à la sécurité des personnes au travail. Cela inclut Tetra, mais aussi la 4G et la 5G. L’entreprise basée à Oudenburg existe depuis sept ans et a été fondée par Sylvie Debaere (PDG) et Peter Borgoo.

Elle fournit entre autres des solutions dans les domaines de la pétrochimie, de la logistique, de la sécurité et du sauvetage en mer. En effectuant ce rachat, Citymesh ouvre du coup un département Critical Solutions que Debaere dirigera.

‘C’est bien sûr là que se situe le point fort du rachat. Nous suivons le marché de près et constatons que la demande de solutions intégrées continue de croître. Citymesh possède les connaissances IT qui nous manquent, et nous pouvons compléter au mieux son expertise. La demande existait déjà parmi les clients, et nous allons désormais pouvoir les accompagner encore mieux grâce aux services complémentaires de Citymesh.’