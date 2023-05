Starter de la semaine: Goodless promet un recyclage intelligent des gobelets

Les gobelets réutilisables sont à présent devenus omniprésents lors des festivals, mais il subsiste néanmoins parfois des ergotages au niveau de la caution. En ajoutant une couche d’intelligence (smart) à l’ensemble du processus de recyclage, la jeune pousse Goodless de Flandre Orientale entend encore faciliter les choses: peu importe qui ramène le gobelet, la caution sera toujours remise à la personne qui l’a versée.

Le fondateur de la startup Rudi De Kerpel est pourtant issu d’un tout autre coin du monde des affaires. Mais il y a quelques années, il a revendu sa chaîne de centres de jardinerie pour, avec cet argent, changer de direction. ‘Je voulais m’engager dans la durabilité’, déclare-t-il. Et voilà comment il fonda Goodless, un système destiné à rendre plus intelligente toute l’idée à la base des gobelets réutilisables.

‘Ce que nous faisons, c’est doter chaque gobelet d’une balise RFID (de radio-identification)’, affirme De Kerpel. ‘Nous pouvons ainsi associer le gobelet à votre compte en banque. Une fois le gobelet ramené, vous êtes automatiquement remboursé du montant de la caution. Voilà qui met fin à la confusion lors des festivals lorsque vous payez une tournée et que vous devez aussi verser les cautions.’

Pour mener à bien ce concept, Goodless a développé une plate-forme en ligne fonctionnant ‘comme une pieuvre’. ‘Il est possible d’y associer tout système de caisse imaginable, qu’il ait pour nom Panos, Starbucks ou Tomorrowland. Voilà qui permet de tout intégrer à la fois directement et parfaitement’, ajoute De Kerpel.

Pour en finir avec les gobelets à usage unique

Le fait que De Kerpel mentionne deux marques de chaînes de café, n’est pas un hasard, car l’entrepreneur regarde plus loin que les festivals ou les clubs de football tels que La Gantoise, où on a entre-temps aussi recours à son système. ‘D’ici quelques années, l’Union européenne veut que c’en soit fini des gobelets à usage unique, ce qui signifie que les grandes chaînes devront également passer aux gobelets réutilisables’, poursuit-il.

Ce ne sera du reste pas une mince affaire, quand on pense à la fréquence avec laquelle des voyageurs montent dans le train à Liège par exemple, avec à la main un gobelet de café, pour le jeter ensuite à Namur ou à Bruxelles. ‘Mais nos automates de reprise des gobelets vont résoudre ce problème, et le client se verra rembourser sans problème sa caution. Il sera même possible de programmer la puce du gobelet pour que la reprise se fasse dans les trois jours. Dans ce cas, vous pourrez prévenir le client en lui envoyant un avertissement par mail.’

Les revenus récurrents, Goodless les tirera de la collecte, du nettoyage et de la remise en place des gobelets, ce pourquoi les clients de la jeune pousse payent. ‘Il en va de même pour l’installation et l’utilisation du logiciel’, explique encore le fondateur. ‘Il semble y avoir beaucoup d’intérêt pour notre solution sur le marché. Le projet payant en cours à La Gantoise a par exemple fait des émules parmi les clubs de foot aux Pays-Bas et en France.’

‘Reuse-as-a-Service’

Il n’empêche que Goodless entend aborder calmement la commercialisation de sa solution: ‘Nous prenons provisoirement encore nos distances avec les demandes. Nous souhaitons d’abord terminer fin juin la phase en cours pour atteindre les 5.000 utilisateurs. Nous démarrerons ensuite la prochaine phase, durant laquelle nous voulons évoluer vers un événement regroupant 20.000 utilisateurs simultanément.’

De Kerpel souhaite poursuivre encore un peu son auto-amorçage (‘bootstrapping’), tout en étant ouvert à ce qu’on lui propose. En attendant, il désire fusionner ses activités avec Ecocup, qui était précédemment déjà active sur le marché des gobelets réutilisables. ‘L’objectif est de partager avec cette entreprise tous les services en matière de nettoyage et de distribution des gobelets, ce qu’on pourrait qualifier de ‘Reuse-as-a-Service’. Et la partie intelligente poursuivra sa route de manière autonome sous l’appellation Goodless’.