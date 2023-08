Les bots sont désormais plus efficaces que les humains pour résoudre les CAPTCHA

CAPTCHA, ce système qui vous oblige à identifier des chiffres et des lettres déformés pour prouver que vous n’êtes pas un bot, est dépassé, selon un nouveau rapport.

CAPTCHA a été inventé dans les années nonante. Il s’agit là de l’abréviation de ‘Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart’ (un test démontrant que vous êtes vraiment un humain). Mais c’est de l’histoire ancienne à l’époque des ordinateurs, et les chercheurs ont compris que les ordinateurs sont maintenant plus efficients dans la résolution des énigmes visuelles que les humains.

L’idée derrière le système, qui vous demande d’identifier une série de chiffres et de lettres déformés, ou de cliquer sur des images avec, par exemple, des feux de circulation allumés, est qu’un ordinateur éprouve plus de difficultés avec les images qu’un humain. Les CAPTCHA ont été utilisés pendant des années pour maintenir les connexions automatiques (et probablement les personnes malvoyantes) loin des sites web. Ils sont de plus en plus remplacés par le reCAPTCHA de Google, qui opère principalement en arrière-plan et analyse le comportement des navigateurs. Et cela pourrait être une bonne chose, selon une étude de l’Université de Californie.

Plus rapide

Dans un rapport publié dans New Scientist, des chercheurs de cette université signalent en effet que les CAPTCHA n’atteignent plus leur objectif. L’étude a demandé à 1.000 personnes de différentes catégories d’âge, genres et lieux de résoudre chacune dix des énigmes figurant sur des sites web populaires. Ils ont ensuite comparé le résultat avec ceux obtenus par divers robots créés pour contourner les CAPTCHA.

Pour le texte déformé, les gens ont eu besoin en moyenne de 9 à 15 secondes, avec un taux de précision de 50 à 84%. Les bots, eux, ont résolu les mêmes énigmes en moins d’une seconde avec une précision de 99,8%. Il s’avère donc que l’apprentissage machine a suffisamment progressé pour résoudre les énigmes, de sorte qu’il constitue à présent principalement une barrière qui rend les choses particulièrement difficiles pour les humains.