Itsme assurera la vente des tickets pour la Pro League

La Pro League veut consolider encore plus la sécurité dans la vente des tickets pour aider les clubs à se conformer aux exigences légales, qui prévoient que chaque ticket doit être nominatif.

Pour ce faire, un partenariat de trois ans a été conclu avec Itsme, a communiqué l’instance qui gère le football professionnel en Belgique (Jupiler Pro League et Challenger Pro League). “La collaboration entre le football professionnel belge et Itsme a comme objectif de sécuriser la vente de tickets pour les matchs de nos compétitions professionnelles, sans faire de compromis sur le plan de l’efficacité et de la convivialité”, souhaite la Pro League.

Des projets pilotes menés la saison dernière au Sporting de Charleroi et à Oud-Heverlee Louvain se sont révélés positif pour franchir le cap et généraliser le système dès le printemps prochain.

“L’application Itsme sera progressivement intégrée dans la plateforme ticketing Roboticket des clubs de la Pro League”, précise le communiqué. “Grâce à la vérification d’Itsme, tant les abonnés (une fois par saison) que les acheteurs de tickets devront vérifier leur identité au moment de l’achat. Cette intégration contribuera à une expérience sûre dans les stades et aidera les clubs à se conformer aux exigences légales, qui prévoient que chaque ticket doit être nominatif. Grâce à cette collaboration, de nouveaux outils sont disponibles dans la lutte contre la fraude, la revente illégale et l’usurpation d’identité”.

Nombreuses opérations

Lorin Parys, le directeur général de la Pro League, ajoute une ambition au projet qui est “d’élaborer un trajet d’innovation avec Itsme afin d’examiner les possibilités d’amélioration des contrôles d’accès physique aux stades d’une manière conviviale pour le client. La collaboration avec Itsme s’inscrit donc dans notre plan visant à accroître la sécurité pour tous, un travail de tous les jours.”

Le Sporting de Charleroi s’est dit convaincu de la réussite du projet. “La collaboration entre notre club et Itsme s’est déroulée de façon très naturelle et nous avons reçu un feedback très positif de la part des supporters. C’est chouette de voir que cela est maintenant mis en place pour tous les clubs. Nous pouvons être fiers de ce partenariat belge qui améliore à la fois la sécurité et l’expérience des supporters”, a assuré Olivier Simons, COO du Sporting Charleroi.

L’app Itsme est déjà ancrée dans la vie quotidienne et utilisée pour de nombreuses opérations, telles que les opérations bancaires et la connexion ou l’inscription à des services de l’administration publique.

Itsme étant disponible à partir de l’âge de 16 ans, les plus jeunes pourront s’enregistrer via le compte de leurs parents. Itsme prenant en charge 16 nationalités européennes, il peut être utilisé comme outil d’identification pour les supporters de l’étranger. “Pour tous les autres cas, la Pro League disposera d’une solution alternative et simple pour la vérification de l’identité lors de l’achat de tickets pour les matchs”, ajoute la Pro League.