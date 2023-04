Google lance un correctif d’urgence pour Chrome

Google a sorti son premier correctif d’urgence pour le navigateur Chrome. Ce patch est prévu pour colmater une importante brèche ‘zero-day’.

La mise à jour sécuritaire figure dans la version 112.0.5615.121 du navigateur web sur les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux. Elle aboutira chez le grand public dans les prochains jours et semaines, et Google conseille aux utilisateurs de l’installer le plus rapidement possible.

Avec ce patch, le géant technologique entend résoudre une soi-disant brèche de ’type confusion’ dans le moteur Chrome V8 JavaScript. Google signale que la brèche est déjà activement exploitée. Des détails à ce sujet n’ont pas encore été comuniqués. Google affirme vouloir donner davantage d’informations dès que la mise à jour disponible sera installée par davantage d’utilisateurs.

Le problème de sécurité est identifié sous l’appellation CVE-2023-2033. La brèche a été découverte par le Threat Analysis Group (TAG) de Google. Cette équipe se concentre spécifiquement sur la lutte contre les cyberattaques perpétrées par des agresseurs soutenus par des autorités, mais aussi contre les attaques lancées contre Google et les utilisateurs de Google.

En collaboration avec Dutch IT Channel.