Des pirates ont volé bien plus que des anciennes données chez Limburg.net

A l’intercommunale des déchets Limburg.net, bien plus de données ont été dérobées par des hackers que ce qui avait été annoncé précédemment. Selon la chaîne flamande VRT, des informations relatives aux revenus d’intégration et à la médiation des dettes auraient également été volées.

La ‘computer crime unit’ régionale du parquet du Limbourg avait ouvert à la fin de l’année dernière une enquête sur la fuite de données survenue à l’intercommunale des déchets Limburg.net. Les données de 311.000 familles limbourgeoises seraient ainsi tombées entre les mains de hackers. Selon VRT NWS et ‘De Wereld Today’ (Radio 1), il s’agit de davantage de données que ce que Limburg.Net avait annoncé vendredi dernier.

Selon l’intercommunale des déchets, il s’agissait en effet de documents anciens et publics qui ont été copiés. Certains fichiers datant de 10 ans et contenant des données personnelles limitées, notamment des numéros de registre national, auraient également été volés. A en croire Limburg.net, aucune adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de carte bancaire ou numéro de compte n’aurait été copié.

D’après VRT NWS, ce ne serait pas tout à fait exact: outre les numéros de registre national, d’autres données personnelles pourraient en effet également avoir été volées. Cela concernerait des revenus d’intégration, médiations de dettes et documents de succession provenant de tribunaux dans lesquels les noms des personnes concernées sont mentionnés. Des gens pourraient certainement connaître des problèmes, si ces données tombaient entre des mains indélicates. Les cybercriminels du Medusa Ransomware Group auraient également demandé le versement d’une rançon de 100.000 dollars à Limburg.net.

Dans une réaction, Limburg.net a annoncé hier soir que ses spécialistes en données examinaient les informations de VRT NWS. ‘Il s’agit d’informations auxquelles Limburg.net n’avait pas encore accès vendredi dernier, lorsqu’elle a communiqué ouvertement et en toute transparence sur le piratage criminel, et ces informations sont à présent analysées en profondeur’, selon Limburg.net, qui a ajouté vouloir prendre contact de manière transparente avec toutes les personnes concernées par le vol de leurs données sensibles et personnelles, comme c’est prévu par la loi.

La computer crime unit régionale du parquet du Limbourg enquête sur cette affaire après le dépôt d’une plainte le 15 décembre 2023. En cas de piratage externe, les auteurs risquent des peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.