Un ingénieur néerlandais a joué un rôle capital dans l’installation de Stuxnet

Le virus Stuxnet qui a saboté le programme d’armement nucléaire de l’Iran, aurait été installé par un ingénieur néerlandais qui travaillait pour le service de renseignements néerlandais AIVD.

Le Volkskrant a mené une enquête de deux ans sur les origines de Stuxnet. Il y a quelques années, le journal savait déjà que l’AIVD avait joué un rôle dans Stuxnet. Aujourd’hui, il révèle des indices plus concrets: un ingénieur néerlandais qui vivait et travaillait à Dubaï, aurait introduit le virus dans les installations nucléaires iraniennes. L’homme, Erik van Sabben, est décédé deux semaines plus tard dans un accident de moto pour lequel aucune trace d’intention malveillante n’a été détectée.

Mais revenons quelque peu en arrière: en 2010, le monde découvrait un étrange logiciel malveillant qui visait spécifiquement à endommager les équipements industriels. Dans les mois qui suivirent, il est devenu clair que le virus avait été utilisé avec succès pour perturber les centrifugeuses au gaz iraniennes. Celles-ci étaient utilisées à des fins d’enrichissement de l’uranium.

Dans les années suivirent, l’énigme s’est éclaircie: Stuxnet avait été développé par les Etats-Unis et Israël dans le but de saboter le programme d’armes nucléaires de l’Iran et de ralentir ainsi sa progression. C’était la première fois que des gouvernements utilisaient une arme numérique pour provoquer un tel sabotage, alors qu’il n’étaient pas en guerre directe avec l’Iran.

Livraison de pompes à eau

Pendant longtemps, les détails exacts de l’affaire restèrent peu clairs. En 2019, le journaliste néerlandais Huib Modderkolk a écrit que l’AIVD néerlandais avait joué un rôle important dans cette affaire. Aujourd’hui, Modderkolk écrit dans le Volkskrant que c’est un ingénieur néerlandais qui avait été recruté par l’AIVD pour introduire Stuxnet dans le complexe nucléaire de Natanz.

Cette infiltration avait été effectuée en 2007 déjà par van Sabben, bien avant que le grand public ne connaisse le virus. La CIA n’a pas été en mesure d’introduire quelqu’un dans le complexe par ses propres moyens. Or van Sabben travaillait pour une entreprise de transport lourd à Dubaï et devait s’assurer que des pompes à eau soient livrées à l’Iran pour servir dans le complexe nucléaire.

Ces pompes à eau seraient équipées de Stuxnet, qui pourrait se propager en interne lors d’une installation. Comme le centre n’était pas connecté à internet, c’était le moyen le plus approprié. Pendant longtemps, on a pensé que Stuxnet s’était répandu principalement via une clé USB, mais les sources du Volkskrant disent maintenant qu’il a été introduit par les pompes à eau. On ignore si l’un exclut l’autre ou si les deux tentatives ont eu lieu.

De nombreuses questions restent sans réponse, selon le Volkskrant. En plus de la responsabilité politique et du rôle de l’AIVD, il n’est, selon le journal, pas non plus certain que van Sabben lui-même savait si le virus se trouvait dans l’équipement. Des sources disent toutefois qu’il savait qu’il y aurait un sabotage. Le Volkskrant fait observer que l’AIVD ne connaissait pas tous les détails. La CIA lui avait certes demandé d’aider à accomplir la mission, mais elle ne savait pas qu’un virus était inclus. Le Premier ministre de l’époque, Balkenende, ou le ministre en charge de l’AIVD se sont abstenus de tout commentaire ou n’auraient pas été au courant des détails exacts de cette mission.