Les banques belges veulent également savoir si un client appelle lors d’un virement frauduleux 

La proposition néerlandaise, selon laquelle les banques vérifieraient si un client est en train de téléphoner en cas de transaction potentiellement frauduleuse, est également soutenue par les banques belges. Le régulateur laisse lui aussi la porte entrouverte.

Aux Pays-Bas, les banques et les entreprises télécoms souhaitent un ajustement de la loi sur les télécommunications. Ce faisant, elles veulent pouvoir vérifier conjointement et en temps réel si un client est en train de téléphoner lors d’une transaction, afin d’évaluer si un client a été arnaqué dans le but d’effectuer ce virement. Le système existe déjà au Royaume-Uni.

Febelfin, l’association du secteur bancaire belge, est également intéressée par une telle approche. ‘Une collaboration plus poussée avec le secteur télécom serait certainement positive dans la lutte conjointe contre la fraude. Nous comprenons, bien sûr, que ce sujet soit particulièrement sensible en termes de confidentialité et nécessite donc une analyse approfondie, conformément à la loi’, déclare Isabelle Marchand, responsable des communications et des affaires publiques chez Febelfin.

Aux Pays-Bas, 75 pour cent des transactions frauduleuses se produisent pendant que la victime est en communication téléphonique avec le fraudeur. Souvent, la victime est convaincue d’effectuer elle-même un virement ou de fournir des codes de confirmation, afin que l’escroc puisse piller le compte. On ignore si le pourcentage est aussi élevé en Belgique, mais il n’en reste pas moins que ce mode opératoire est également appliqué dans notre pays.

Pas d’accès, mais une indication supplémentaire

Soyons clairs, les banques ne veulent pas avoir accès aux conversations et ne pas connaître la fréquence à laquelle les gens s’appellent. Il n’empêche qu’une conversation est un indicateur important que le transfert effectué peut être frauduleux. Les banques néerlandaises affirment également que plusieurs facteurs sont pris en compte. Cela ne signifie bien entendu pas que vous n’êtes plus autorisé à téléphoner pendant un transfert ou, si tel est le cas, qu’un transfert est automatiquement interrompu.

Tant Febelfin que le régulateur des télécommunications IBPT confirment à Data News qu’une concertation avait déjà eu lieu en la matière. Febelfin signale que le secteur souhaite aborder à nouveau le sujet avec le secteur télécom, l’IBPT et le nouveau ministre compétent. Interrogé sur la question, l’IBPT semble également ouvert à cette question.

‘Si les banques sont intéressées et que les opérateurs télécoms souhaitent proposer de telles applications, l’IBPT en examinera la conformité avec les règles de confidentialité dans le domaine des télécommunications’, indique le régulateur des télécoms dans une réaction.