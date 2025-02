La police néerlandaise désactive une firme d’hébergement de rançongiciels

La police d’Amsterdam a démantelé la firme d’hébergement ZServesr/XHost. Ce faisant, elle a mis hors ligne 127 serveurs et les a confisqués.

ZServers est ce qu’on appelle une firme d’hébergement ‘bulletproof’ (blindée), un hébergeur qui ne se soucie guère de la légalité de ce qui est placé sur ses serveurs. Beaucoup de ces hébergeurs à… l’épreuve des balles sont par conséquent utilisés pour diffuser des malwares, par exemple, ou font partie de l’infrastructure des ransomwares.

Plus tôt la semaine dernière déjà, les services de sécurité des Etats-Unis, d’Australie et du Royaume-Uni annonçaient des sanctions contre ZServers et ses propriétaires, les Russes Alexander Igorevich Mishin et Aleksandr Sergeyevich Bolshakov.

A Amsterdam, les serveurs se trouvaient dans un centre de données en colocation. Les 127 serveurs seront analysés par l’équipe de cybercriminalité d’Amsterdam. Des rançongiciels de LockBit et Conti ont en tout cas déjà été découverts sur l’un des serveurs, selon la police dans un communiqué de presse..