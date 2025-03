La crainte de cyberattaques pilotées par l’IA est bien réelle

L’année dernière, 4 experts en cybersécurité sur 5 au Benelux ont été confrontés à une cyberattaque pilotée par l’IA. Voilà ce que révèle l’entreprise allemande de sensibilisation à la sécurité SoSafe dans un rapport. Darktrace observe également une augmentation des risques.

Les cyberattaques utilisent de plus en plus souvent l’intelligence artificielle. C’est ainsi que quatre experts en sécurité sur cinq au Benelux ont observé une cyberattaque pilotée par l’IA l’année dernière. Voilà ce que nous apprend SoSafe dans son rapport Cybercrime Trends pour 2025.

Le rapport a été élaboré en collaboration avec 500 professionnels de la cybersécurité en Europe et en Australie. 91 pour cent des personnes interrogées s’attendent à une augmentation significative des attaques basées sur l’IA au cours des trois prochaines années. Bien que 96 pour cent des répondants à l’enquête reconnaissent l’importance de détecter ces attaques, 26 pour cent seulement indiquent être capables de bien les cartographier.

Les personnes interrogées au Benelux sont généralement préoccupées par les risques liés à l’IA. En Belgique notamment, 42 pour cent des experts sollicités considèrent l’émergence de nouvelles méthodes d’attaque basées sur l’IA comme leur principale préoccupation. L’intelligence artificielle (IA) est souvent utilisée en cybersécurité par les professionnels de la protection pour pouvoir effectuer des analyses plus rapides et détecter les risques. Parallèlement, les agresseurs utiliseront également l’IA pour détecter automatiquement les vulnérabilités ou rendre leurs tentatives de phishing plus réalistes.

‘L’augmentation de l’utilisation de l’IA n’est pas forcément négative’, affirme le Dr. Niklas Hellemann, CEO de SoSafe, dans un communiqué de presse: ‘Pour de nombreuses entreprises, l’IA constitue un élément de changement qui assouplit les processus. Mais il est crucial que les organisations soient conscientes des risques et forment bien leurs collaborateurs à la cybersécurité.’

International

La crainte des attaques pilotées par l’IA est présente dans le monde entier. La firme de sécurité américaine Darktrace écrit dans son rapport que quatre CISO sur cinq considèrent également les attaques commandées par l’IA comme une menace qui pourrait avoir un ‘impact majeur’ sur leur organisation.

Pour son rapport State of AI Cybersecurity en 2025, Darktrace a interrogé 1.500 experts en sécurité dans quatorze pays. Parmi eux, 78 pour cent signalent qu’ils considèrent les risques liés à l’IA comme significatifs. Près des deux tiers des répondants (60 pour cent) ont indiqué qu’ils considéraient leur entreprise comme ‘bien préparée’, ce qui représente une augmentation de 15 pour cent par rapport à l’année précédente.