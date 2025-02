Italie: ‘Des numéros de téléphone belges ciblés par un piratage israélien de WhatsApp’

Des utilisateurs belges de WhatsApp ont également été ciblés par un logiciel de la firme israélienne de logiciels espions Paragon Solutions. Voilà ce que prétendent les autorités italiennes.

La tentative de piratage a été révélée dans des médias internationaux la semaine dernière. Elle concerne nonante utilisateurs de WhatsApp dans le monde, parmi lesquels des journalistes et des organisations de la société civile.

WhatsApp a détecté des attaques sur quelque nonante utilisateurs, dont des journalistes, en décembre, selon la plateforme qui s’est confiée la semaine dernière au journal britannique The Guardian. On ne connaît pas encore beaucoup de détails sur l’attaque elle-même. Un collaborateur anonyme a déclaré à l’agence Reuters que le piratage avait été neutralisé et que WhatsApp avait envoyé un courrier à Paragon.

WhatsApp aurait pris des mesures pour empêcher tout piratage similaire à l’avenir, mais l’entreprise attribue principalement la responsabilité de l’attaque à la firme de logiciels espions Paragon Solutions. Il s’agit d’une entreprise israélienne qui propose des logiciels permettant de pirater des ordinateurs et des smartphones. Différents gouvernements sont clients de Paragon.

Italie, Pays-Bas, mais aussi Belgique

Selon WhatsApp, on ne sait pas quel pays est à l’origine des attaques. Dans un communiqué de presse, le gouvernement italien déclare prendre l’incident très au sérieux. L’agence italienne de cybersécurité s’est entretenue avec WhatsApp, qui a révélé que des numéros de téléphone belges étaient également ciblés. Tout comme des numéros d’autres pays européens, notamment l’Italie et les Pays-Bas. En Italie, sept utilisateurs étaient visés.

WhatsApp a pris contact avec les personnes ciblées. Entre-temps, l’identité de certains d’entre elles est connue. Il s’agit du journaliste d’investigation italien Francesco Cancellato et de deux activistes: Luca Casarini, fondateur de l’organisation humanitaire Mediterranea Saving Humans, qui sauve des personnes en train de se noyer en Méditerranée, et Husam El Gomati, qui écrit des reportages critiques sur le soutien des garde-côtes italiens à la Libye dans la lutte contre les migrations. On ne sait pas précisément qui sont les personnes ciblées dans notre pays.