Google trouve un arrangement dans une affaire de suivi en mode privé

Un recours collectif aux Etats-Unis réclamait cinq milliards de dollars, parce que Google conserve encore et toujours des données sur les internautes, même en mode incognito de Chrome.

Le recours collectif, par lequel plusieurs victimes intentaient conjointement un procès, devait avoir lieu plus tard, mais est provisoirement suspendu.

Pas vraiment privé

L’affaire porte sur le mode incognito ou mode privé des navigateurs, notamment quant à savoir si Google a ou non présenté incorrectement ce mode. Surfer via ce mode ne laisse que peu ou pas de trace sur votre propre ordinateur portable, mais n’empêche pas Google de vous suivre. Dans ce mode, des outils tels que Google Analytics continuent de suivre les utilisateurs sur le web et connaissent donc également leurs préférences. Les plaignants ont fait valoir que Google collecte secrètement des informations de cette manière et est à même de découvrir des secrets potentiellement embarrassants d’utilisateurs à leur insu.

Google, de son côté, affirme avoir toujours été transparente sur les données collectées, que ce soit en mode privé ou non. Le géant technologique fait dans ce but référence aux conditions d’utilisation de Chrome et indique que l’historique de recherche est important pour que les administrateurs de sites web sachent quels contenus, produits et actions de marketing sont les plus performants.

L’arrangement devrait être présenté au juge en février. Les plaignants avaient initialement réclamé quelque 5 milliards de dollars, soit 5.000 dollars par victime potentielle dans cette affaire. Le montant et les conditions par lesquels Google va désormais s’arranger avec ces plaignants, n’ont pas été révélés.