Windows 11 plus populaire en Belgique qu’ailleurs

Plus de deux ans après sa sortie, la part de marché de Windows 11 reste limitée par rapport à son prédécesseur Windows 10. Mais en Belgique et aux Pays-Bas, le nouveau système d’exploitation est beaucoup plus populaire.

A l’échelle mondiale, Windows 10 est présent sur 67,46 pour cent de tous les PC Windows, alors que Windows 11 détient une part de marché de 26,52 pour cent. Même les plates-formes fortement obsolètes telles que Windows 7 (3,34 pour cent), Windows 8.1 (1,66 pour cent), voire Windows XP (0,64 pour cent) apparaissent toujours dans les statistiques.

Ces statistiques proviennent de Statcounter, qui publie depuis des années déjà des chiffres sur divers systèmes. Pour être clair, les chiffres que nous mentionnons, ne se réfèrent qu’aux appareils Windows, et donc pas à ceux tournant sur OS X (Apple), Linux ou Chrome OS (Google).

Transition lente, pas anormale

Le fait que la transition vers une nouvelle version de Windows soit lente, n’est pas nouveau en soi. En règle générale, il faut au moins un an ou plus aux entreprises pour effectuer le passage, afin d’éviter les problèmes de compatibilité ou les bugs potentiels. De plus, il est rare que les consommateurs changent spontanément, s’ils sont satisfaits de l’ancienne version, et qu’elle est toujours supportée.

Mais il s’agit souvent d’un signal pour indiquer à quel point une nouvelle version est populaire ou souhaitée. C’est ainsi que la transition à partir de Windows 8 et 8.1 s’est déroulée beaucoup plus facilement, au point qu’il était parfois plus malaisé pour les utilisateurs de s’éloigner de Windows 7 (encore plus ancien). Beaucoup d’entre eux attendirent ainsi Windows 10 pour pouvoir sauter Windows 8.

Davantage en Belgique

Ce qui est assez étonnant, c’est que cette tendance soit différente en Belgique. Dans notre pays, Windows 11 détient une part de marché de 33,53 pour cent, contre 63,48 pour cent pour Windows 10. La part de marché des versions encore plus anciennes, telles que Windows 7, est également plus faible chez nous. Les Pays-Bas ont aussi des chiffres similaires avec 35,87 pour cent pour Windows 11 et 62,46 pour cent pour Windows 10.

Il n’y a pas de raison claire à ces chiffres plus élevés. On sait que Microsoft a fortement promu Windows 11 auprès des utilisateurs de Windows 10 au cours de l’année écoulée, mais on ignore si cela s’est fait davantage dans notre région qu’ailleurs. Les utilisateurs se voyaient souvent présenter un écran de mise à jour où ils devaient refuser ou ‘reporter’ plusieurs fois, avant que Windows 11 ne soit installé. Il convient par conséquent de considérer avec un peu circonspection le choix volontaire de passer à Windows 11.

OS X également plus populaire

Par souci d’exhaustivité, nous tenons également à mentionner que selon Statcounter, Windows détient une part de marché de 68,88 pour cent dans notre pays sur les ordinateurs (sans compter les tablettes et les smartphones), contre 27,75 pour cent pour OS X, 1,7 pour cent pour Linux et à peine 0,96 pour cent pour Chrome OS.

Il est enfin frappant de constater qu’OS X, le système d’exploitation d’Apple pour les Mac, est également beaucoup plus populaire dans notre pays que dans le reste du monde. Windows y est utilisé par beaucoup plus de personnes (72,79 pour cent), mais OS X y est nettement plus modeste avec 16,35 pour cent. Linux s’en sort beaucoup mieux à 3,82 pour cent, tout comme Chrome OS (2,42 pour cent).