Microsoft rend payantes des fonctionnalités d’IA dans Paint et Notepad

Des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans les applications Windows Paint et Notepad, comme un générateur d’images ou la possibilité de faire réécrire du texte par l’IA, sont désormais payantes: un compte Microsoft 365 est cependant nécessaire pour continuer à les utiliser. Cela montre surtout que le géant technologique semble vouloir désormais facturer l’utilisation des fonctionnalités de l’IA.

Au fil des décennies, Notepad et Paint, fournies gratuitement avec Windows, se sont enracinées dans la mémoire collective de chaque utilisateur d’ordinateur et ce, depuis la sortie de la première version de Windows en 1985. Désormais, le géant technologique rompt en partie avec cette tradition, puisqu’il rend payantes certaines parties des deux applications.

Précisons cependant que vous aurez besoin d’un compte Microsoft 365 payant, l’abonnement de productivité de Microsoft issu de la suite Office de l’entreprise et qui compte déjà 400 millions d’utilisateurs payants dans le monde. Mais, et ce n’est pas anodin, il ne s’agit là que de fonctionnalités très récentes qui utilisent l’intelligence artificielle.

Derrière le mur de péage

Dans Notepad par exemple, l’option permettant de réécrire un texte sélectionné – plus long, plus court, dans un style différent – ​​ne sera plus disponible. Et dans Paint, derrière le mur de péage, vous trouverez la fonctionnalité Image Creator: un générateur d’images basé sur Dall-E d’OpenAI, qui crée des images à partir d’une invite de texte. Une autre fonctionnalité récente de Paint, la possibilité de supprimer automatiquement l’arrière-plan d’une image, resterait gratuite, selon CNet. Les fonctionnalités non liées à l’IA dans Paint et Notepad continueraient, elles, de fonctionner.

L’IA coûte de l’argent

Ce n’est pas vraiment un hasard si ce sont précisément les fonctionnalités d’intelligence artificielle qui sont déplacées vers le service payant de Microsoft (les mises à niveau de Windows sont gratuites depuis la version 10 en 2015), car elles coûtent de l’argent à l’entreprise pour se maintenir à flot. En termes de consommation d’énergie ou de maintien à jour de l’infrastructure par exemple.

‘Cela rend la fourniture gratuite de nouvelles fonctionnalités d’IA de facto déficitaire’, déclare à CNET Ram Bala, professeur de business analytics à l’Université de Santa Clara. ‘Les produits d’IA deviendront de plus en plus payants à l’avenir, car leur utilisation représentera un facteur de coût important pour les entreprises. Ce phénomène ne concerne pas uniquement Microsoft. Les entreprises expérimenteront de plus en plus d’autres formes d’utilisation, comme la limitation du nombre de sessions.’