Vous pourrez désormais dissocier Facebook et Instagram

Les utilisateurs dans l’UE peuvent déconnecter leurs différents profils Meta. Le géant technologique entend ainsi se conformer au nouveau Digital Markets Act européen.

Dans le cadre de ces nouvelles règles, Meta permet déjà aux utilisateurs de l’UE de dissocier leurs différents profils les uns des autres. Il leur par exemple possible de déconnecter leurs comptes Instagram et Facebook, mais aussi Marketplace et Facebook Gaming. Les adaptations ne s’appliquent qu’aux utilisateurs de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen et de la Suisse.

Elles sont donc le résultat du DMA (Digital Markets Act), la réglementation plus stricte en matière d’antitrust qui vise principalement à freiner les géants technologiques. Des entreprises telles que Meta sont considérées comme les ‘gardiens’ des grandes plates-formes en ligne et ne sont pas autorisées à accorder la priorité à leurs propres applications et services par rapport à ceux de leurs concurrents (souvent plus modestes). Dans ce cas, cela signifie que moins de vos données devraient être partagées entre les différents réseaux sociaux de Meta.

Sur les traces de Google



Le géant technologique signale cependant que certaines fonctionnalités disparaîtront si vous déconnectez certains comptes. Si vous utilisez Facebook Marketplace sans lien vers Facebook, vous devrez par exemple négocier avec les acheteurs par mail, plutôt que via Facebook Messenger. On ne sait pas encore combien d’utilisateurs dissocieront leurs comptes (et à quel point Meta tentera de le faire pour eux).

Le partage de données entre les différentes plates-formes d’un géant technologique est l’un des changements prévus par le DMA. Précédemment, un autre gardien, Google, avait également indiqué qu’il ne lierait plus les données entre les comptes sur les plates-formes Search, YouTube, Google Maps et Chrome. Et fin de l’année dernière, Meta avait elle aussi introduit une option payante pour ses plates-formes, où aucune publicité – et donc moins de ciblage – ne serait possible. A l’entendre, elle avait agi ainsi pour se conformer à la réglementation de l’UE.