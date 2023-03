Twitter n’a plus de version Tor

Le service de messagerie sociale Twitter a laissé expirer le certificat de son site Tor. Cela signifie que la version protégée par la confidentialité se retrouve hors ligne et ce, un an après sa sortie.

Le certificat du domaine ‘onion’ de Twitter a expiré plus tôt cette semaine. Il semble soit que Twitter ne s’intéresse plus à ce domaine, soit que l’équipe qui en avait la charge, ne travaille plus dans l’entreprise. The Tor Project confirme au site technologique The Verge en avoir informé l’entreprise, mais qu’une nouvelle demande est en cours.

Un domaine ‘onion’ permet aux utilisateurs de visiter un site web sans quitter le réseau Tor sécurisé. Ce dernier envoie du trafic internet via plusieurs nœuds pour en masquer l’origine. Le système est notamment utilisé par des activistes et des gens qui veulent contourner le censure dans des pays comme la Russie et la Chine. Une série d’importants sites d’information et, entre autres, Facebook disposent aussi de leur propre domaine ‘onion’. Twitter avait introduit ce genre de service il y a plus ou moins un an, mais y renonce à présent.

