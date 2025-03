Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, quitte la France 

Pavel Durov, le fondateur russe du service de messagerie Telegram, a quitté la France, selon l’agence de presse AFP sur base des dires de quelques sources.

Il avait été arrêté l’été dernier, parce que sa plateforme était utilisée pour toutes sortes de délits tels que de la fraude et du trafic de drogue. Selon des sources internes, il aurait entre-temps reçu l’autorisation de quitter le pays.

On ne sait pas exactement où Durov est allé et quand il devrait revenir. Le riche homme d’affaires est en effet poursuivi en France, mais son procès n’a pas encore commencé. Il avait été détenu plusieurs jours en août dernier, puis libéré après avoir payé une caution de 5 millions d’euros. Après cela, il avait dû se présenter régulièrement à la police, et il lui était interdit de quitter la France.

Des procureurs français accusent Durov (40 ans) de ne pas avoir pris suffisamment de mesures contre les actes criminels sur Telegram, comme la diffusion d’images d’abus sexuels impliquant des mineurs.

En outre, le Russe refusait de fournir aux autorités des informations sur les utilisateurs du service de messagerie. Telegram a qualifié d’absurde le fait de tenir un propriétaire responsable des délits commis sur sa plateforme.