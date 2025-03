Bluesky dépendra désormais du régulateur belge 

Le réseau social dispose à présent d’un bureau européen dans notre pays. Cela signifie que la régulation de la plateforme relèvera de la responsabilité de l’IBPT.

Bluesky existe depuis deux ans, mais connaît une croissance rapide en tant qu’alternative à X (Twitter). En novembre déjà, la Commission européenne avait demandé davantage d’informations aux états membres concernant la présence de Bluesky en Europe.

Euronews fait à présent observer que la plateforme a ajouté dans ses conditions générales qu’elle dispose d’une représentation légale via un bureau à Bruxelles. Pour être clair, il ne s’agit pas d’une véritable filiale où travaillent des gens de Bluesky, mais plutôt d’une représentation juridique par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats.

Cela devrait permettre à Bluesky de se conformer aux règles européennes. La Commission pourra, via ce bureau, poser des questions à l’entreprise, dont le siège social se trouve à Seattle (Etats-Unis).

Cela signifie également que le régulateur belge des télécommunications, l’IBPT, sera désormais responsable de la régulation de Bluesky. Précédemment, il en avait été ainsi aussi avec Telegram. Dès que des plateformes comptent plus de 45 millions d’utilisateurs dans l’UE, elles sont considérées comme des VLOP (Very Large Online Platforms) par l’Europe, et des règles plus strictes s’y appliquent.