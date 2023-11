Bluesky compte à présent 2 millions d’utilisateurs

Le réseau social, co-fondé par l’ex-directeur de Twitter, Jack Dorsey, a enregistré un doublement du nombre de ses utilisateurs depuis septembre.

Les premiers messages sur Bluesky ont été postés il y a un an. Dans un article de blog consacré à cet anniversaire, l’entreprise annonce compter à présent plus de deux millions de suiveurs, contre un million en septembre. On ignore cependant combien de ces utilisateurs visitent quotidiennement la plate-forme.

Bluesky, qui prépare une plate-forme ouverte et décentralisée, a été fondée en tant que composante de Twitter. Lorsque cette entreprise a été rachetée par le milliardaire Elon Musk l’année dernière (et rebaptisée par la suite X), Bluesky a continué d’opérer séparément. Le réseau est désormais disponible sur Android et iOS. Une interface web ouverte serait également lancée fin novembre.

Autre annonce: ‘fédération’. Cela signifie que vos données ne sont pas conservées par une seule entreprise, mais réparties sur différents serveurs indépendants (comme chez le concurrent Mastodon en quelque sorte). L’intention est que vous puissiez basculer assez facilement, lorsque quelque chose cloche avec un serveur, par exemple lorsque le propriétaire commence subitement à publier des absurdités antisémites.