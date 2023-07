Un Néerlandais reçoit des milliers de courriels militaires américains

A cause d’une faute de frappe, un Néerlandais a déjà reçu des milliers de courriels militaires américains. Selon The Financial Times (FT), Johannes Zuurbier a reçu indument plus de 100.000 mails, parce qu’il est en fait le propriétaire du code de domaine malien .ml, qui ressemble de très près au suffixe .mil utilisé par l’armée américaine.

La plupart des courriels ne contenaient aucun renseignement secret, mais il est quand même arrivé que Zuurbier reçoive des informations sensibles, comme par exemple des données de voyage de personnes haut placées, des numéros de passeport, des détails sur la production d’armes, des mots de passe et des déclarations d’impôts. Rien que mercredi passé, il a reçu plus de mille mails.

Zuurbier a découvert ce problème il y a quasiment dix ans déjà et a pris contact plusieurs fois avec les autorités américaines pour le signaler. A en croire cet entrepreneur internet, cela représente un sérieux risque, susceptible d’être abusé par des ennemis des Etats-Unis. Selon FT, Washington semble pourtant ne guère s’inquiéter des avertissements.

Russie

Mais lundi, le contrat de Zuurbier pour le code de domaine .ml viendra à échéance, ce qui signifie que le gouvernement du Mali en reprendra le contrôle. Or le Mali possède des liens étroits avec la Russie. C’est ainsi que le groupe Wagner a soutenu le gouvernement malien. Selon des experts militaires américains, le fait que ce pays reçoive des informations sensibles, pourrait représenter un sérieux problème.

Zuurbier ne reçoit du reste pas que des courriels américains. Le code malien .ml ne diffère en effet non plus que d’une lettre de celui des Pays-Bas, qui est .nl. Il a ainsi reçu plus de dix mails de militaires néerlandais portant par exemple sur la collecte de munitions en Italie et sur un équipage d’hélicoptère néerlandais aux Etats-Unis.