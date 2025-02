Trump vise des droits d’importation de ‘25 pour cent environ’ sur les semi-conducteurs

Le président américain Donald Trump veut imposer des droits de douane de quelque 25 pour cent sur les puces informatiques, ainsi que sur les voitures et les produits pharmaceutiques, comme il l’a déclaré mardi. Il avait déjà annoncé des taxes similaires sur l’acier et l’aluminium. Cette dernière entrerait en vigueur en mars déjà.

Les droits d’importation dont il a parlé cette semaine, devraient s’appliquer en avril. ‘Je les annoncerai probablement le 2 avril’, a déclaré le président depuis sa résidence principale de Mar-a-Lago en Floride.

Trump a également annoncé qu’il souhaitait donner aux entreprises le temps de s’adapter en produisant aux Etats-Unis et en évitant ainsi les taxes douanières.

‘Augmentation en cours d’année’

Si de tels droits de douane sur les importations de voitures étrangères devaient être imposés, cela aurait un impact énorme sur l’industrie. On estime en effet que huit millions de voitures sont importées aux Etats-Unis chaque année. Volkswagen et Hyundai seraient parmi les plus touchés.

Concernant les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, Trump a déclaré que les droits de douane seraient d’au moins 25 pour cent et ‘augmenteraient en cours d’année’. Ici encore, il veut donner aux entreprises la possibilité d’implanter leur production sur le sol américain.